竹北虐童案嫌棄保潛逃 林思銘：重創家長的社會信任

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童案，遭起訴後棄保潛逃，引發譁然。國民黨立委林思銘今天表示，繼重大經濟罪犯鍾文智可以視法律於無物高歌離席後，再次上演逃跑戲碼，不僅凸顯了司法院、法務部以及制度上的荒謬，更是對孩子、家長和整個社會信任的再次重創。

林思銘表示，作為新竹的立委，他感到痛心與無比憤怒，許多家長紛紛來向他反映，指看到新聞真的很震驚也很氣憤，繼鍾文智可以視法律於無物高歌離席後，居然再次上演能在司法程序之中悄然離境的逃跑戲碼，不僅凸顯了司法院、法務部以及制度上的荒謬，更是對孩子、家長和整個社會信任的再次重創。

林思銘批評，司法是正義的最後一道防線，孩子是社會中最需要保護的一群，能夠讓加害者趁著真空期潛逃的制度漏洞，就是對受害者的無情傷害。

林思銘說，台灣社會向來對於涉犯兒少法秉持零容忍的態度，直至今日院、檢雙方還在互踢皮球，地檢署表示未收到裁定，無從提起抗告；地方法院表示交保當天有媒體報導，另名被告準備程序時檢察官閱卷也可得知。請問司法院及法務部，會不會太離譜了？現在辦案能量都集中在清算在野黨了嗎？因為這樣所以才顧此失彼，疏於偵辦其他非政治性的案件了嗎？

林思銘指出，該案去年10月發生，檢方於今年2月偵查終結後起訴並向法院主張羈押，離譜之處在於法院未依「刑事訴訟法」第93條之一規定通知檢察官出庭表達意見，逕行裁定新台幣300萬元交保，且未公告亦未送達裁定書予檢方，使得檢方根本無從提起抗告或要求限制出境措施，直到法院3月28日開庭時發現嫌犯未到庭，才驚覺人早已出境，遲至4月才發布通緝與沒收保證金，「早就來不及了！」整起流程漏洞百出、令人震驚，荒謬至極！