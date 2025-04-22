越南移工成詐團共犯…淪肉票被毒打勒贖400萬 6人起訴
越南籍阮姓移工逃逸後，被越南詐團吸收，負責轉交人頭卡，蕭姓男子等5人以阮交付的提款卡失效為由，將阮綁走後拘禁在宜蘭毒打，還勒索阮在越南的妻子400萬元，阮妻交付38.5萬元後報警，檢警年初循線帶回蕭等5人，今起訴蕭等6人，法院裁定全數接押。
越南籍阮姓男子（29歲）在台工作時被雇主通報失聯，阮被越南、印尼等詐騙集團吸收，擔任轉交人頭帳戶提款卡工作，阮轉交的提款卡中有3名國人被詐騙轉入，得款30萬8000元。
因不明的詐騙集團向阮男所屬的詐騙集團購買人頭提款卡後，因提款卡不能使用，受到損失，該詐團委由蕭姓（22歲）、張姓（19歲）、謝姓（41歲）、黃姓（22歲）、阮姓（27歲、越南籍）男子等人出面處理。
蕭男等5人在今年1月6日晚間在台中烏日約出阮男後，強擄阮男至宜蘭地區拘禁，期間將阮綁在椅子上，以棍棒毒打數個小時，也用手機視訊給阮在越南的妻子，讓阮妻看阮被毆打的過程，藉此向阮妻勒贖32億越南盾（合台幣400萬元），阮妻交付3億越南盾（合38萬5000 元）贖金後，透過阮在台灣讀大學的弟弟報案。
全案由台中地檢署檢察官郭逵指揮烏日警分局偵辦，今年1月9日展開搜索行動，帶回蕭等5人，救出被擄的阮男。
檢方以蕭等5人涉嫌重大，有滅證之虞，向法院聲押獲准，另外阮雖是被害人，但也涉及詐欺不法，為利後續司法程序，也向法院聲押獲准。
台中地檢署今偵結，認定蕭男等5人涉犯擄人勒贖重罪，手段殘忍，建請法院量處適當之刑。另外阮男涉犯組織、詐欺取財等罪，且未與被害人和解，且其為外籍人士，增加查緝困難，建請法院就各次犯行，論處有期徒刑1年3月以上之刑。
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