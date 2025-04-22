影印千元紙鈔買東西竟成功找零 法官不判偽造國幣改「詐欺」原因是這

高雄市一名黃姓男子去年在仁武區的某家超商內，拿出自已用超商影印機彩色影印的千元大鈔買麥香紅茶竟成功，還找回990元找零，他因此連續犯案2次都成功，直到超商清點時才發現千元大鈔有異並報警。不過法官認為黃男做的千元大鈔實在太粗糙，一點都不像真的，因此不犯偽造國幣罪，而改以詐欺取財判刑5個月。

判決書指出，黃男去年2月5日先是把千元大鈔拿到超商正反面影印2份，再把影印出的千元大鈔剪下來，幾小時後拿到另一家超商購物消費，他拿出假鈔向店員要買10元鋁箔包的麥香紅茶，店員不疑有他，不僅收了那張千元假鈔，還找零990元。

黃男見店員完全沒有發現那張是假鈔，馬上又掏出另外一張千元假鈔謊稱要換錢，沒想到店員還是沒發現這是假鈔，竟然也白白把500、100元鈔票及10元硬幣總價1000元換給黃男，店員直到1個多小時後要清點收銀機內現金時，才發現黃男給的竟然是假鈔，立刻報警，但黃男早就跑了。

黃男被抓後坦承影印千元大鈔買東西，法官當庭勘驗黃男所印的假鈔，但因為製作手法太粗糙，不僅長寬尺寸不對，甚至邊緣還有剪下來的鋸齒狀，且沒有任何防偽，用手摸觸感就明顯與真鈔不同，做得實在太假，讓法官忍不住吐槽，用肉眼看就知道不是真鈔。