工期長設備失修？ 台大醫院鷹架倒塌⋯工會籲深究原因

台大醫院外牆整修工程鷹架脫落，造成一名49歲印尼籍移工死亡，院方指出，依合約責任歸屬在承包商，將配合檢警調查，並督促廠商進行賠償等事宜。台大醫院企業工會表示，這是重大工安事件，院方除督促承包商以外，應該回頭檢視是否善盡督導義務，找出坍塌原因，並設法避免鷹架再次倒塌傷及民眾。

台大醫院東址大樓外牆更新工程，原因是早年外牆所用磁磚年久耗損，2015年又適逢蘇迪勒颱風重創，導致外牆磁磚大片剝落。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，該外牆發包工程並非一帆風順，中間也歷經新冠疫情等波折，工期一延再延，鷹架等設施裸露在外，常年風吹雨淋，昨日則在無豪雨、地震情況下倒塌。

邱宇弘表示，目前傳出鷹架倒塌原因包括鷹架承重過重、昨天風速較大、前天有降雨等，雖眾說紛紜，但這類工安事件，常是綜合性原因，例如有可能一開始鷹架耐重足夠，但隨時工時間延長，加上承包上次更換，設備器材是否有落實日常維護，必要時是否補強，院方必須深入調查，許多工程都由承包商承擔風險問題，但就像普悠瑪事件一樣，導致案發的過程一環扣一環，必須深入探究。

工會在昨日事發後，第一時間即聯繫院方人事室及安衛室確認傷損情形，並協請工程會、建管處、職安署、勞動局等各政府機關介入調查督導，同時前赴現場確認是否已有設置封鎖線、安排交管人員、張貼醒目告示等措施，進以避免危害擴大，也正式函請院方進行徹底調查檢討避免再生憾事，確保同仁及病人的安全工作與就醫環境。

邱宇弘表示，工會在台大醫院職業安全委員會有勞方席次，本次案件已釀成傷亡，屬重大職災事件，院方應單獨列案，調查並釐清案件，檢視處理過程，及事後如何避免類似事件，並向職安會說明，也呼籲院方應設法避免其他鷹架因連鎖反應倒塌，並對民眾公告，讓就醫民眾了解情況，更改行進動線，對目睹事發過程的民眾及醫護，也要提供心理資源。