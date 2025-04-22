影／竹市國民黨提告涉賄選 林志潔駁無根據 不排除提誣告

新竹市國民黨黨部主委李縉穎、國民黨議會黨團總召陳慶齡與黨籍議員今天到新竹地方檢察署，檢舉新竹市雙罷總部發言人林志潔涉嫌違反選罷法，以財務利益與商品兌換方式引誘民眾連署，呼籲檢調盡速啟動調查。對此，林志潔發出聲明強烈駁斥，指控毫無根據，並批國民黨此舉是政治操作，意圖轉移自身「錯假死亡連署」的焦點，為了避免此類不當風氣蔓延，不排除對國民黨提出誣告。

李縉穎指出，林志潔涉嫌以儲值方式兌換咖啡、甜點，誘使民眾簽署連署書，已違反選罷法。這件事發生已一個月，遲未見相關單位有所作為。檢調辦藍不辦綠，對於綠營政治人物違法行為視而不見。檢調大動作查國民黨連署，迫害國民黨政治人物，那我們看是否有用相同標準來對待民進黨的連署？

陪同前來按鈴提告的律師林夏陞表示，從林志潔的臉書可看到有提供甜點和咖啡，價格至少一、兩百元，臉書當天消費金額3千多元，當天連署10多人，是否構成不正當利益關係，為此提出質疑。

國民黨黨團強調，現在民進黨透過大罷免來撕裂台灣，又用司法打壓在野黨，絕非全民樂見，呼籲相關單位毋枉毋縱，儘速啟動偵辦，讓事實水落石出。

林志潔回應，高雄民眾無新竹投票權，來領取連署書或來交件，皆為民眾自發，從協助連署以來，她一向隨身攜帶連署書發放與收件，全程都公開透明，無任何不法之處。國民黨還胡亂提告，浪費司法資源。她尊重司法調查，但未來第二階段連署結束後，為了避免此類不當風氣蔓延，不排除對國民黨提出誣告。