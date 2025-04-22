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台中婦狂騎75公里縱火8處 涉殺人未遂罪今獲改判4年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中周姓婦人因遺產、感情糾紛，前年7月間買好4桶汽油、噴槍後，連夜騎機車在台中、彰化、南投等8地縱火，造成胞兄等人被燒傷，一審認定周涉犯7個放火罪、1個殺人未遂罪，分判8月至7年徒刑，全案上訴最高法院後，僅殺人未遂罪部分發回台中高分院，其餘7個放火罪因上訴駁回而告確定，更一審今宣判，認定符合自首，改判4年6月。

此案由台中地院審理後認定，周婦涉犯1個殺人未遂判7年、3個放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，各判2年至2年6月，4個放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪判8月。

全案上訴台中高分院後，駁回上訴，周婦再上訴到最高法院，最高法院認定，周婦有關殺人未遂罪的犯行部分，是否構成自首，而符合減刑條件，前審並未審酌，因此發回台中高分院更一審，其餘上訴不合法駁回，更一審今天宣判，改判4年6月徒刑。

檢警調查，周姓婦人（61歲）有遺產、感情糾紛，2023年7月2日先買4桶汽油、瓦斯噴槍，因周與林男有感情糾紛，她先騎機車到台中梧棲區，朝林母的民宅潑汽油引燃，造成燻黑牆面、多輛機車受損。

周婦接續騎車到彰化伸港鄉，朝陌生的姚姓住戶家門縱火後，再轉往彰化市彰新路，再朝陌生的郭姓住家鐵門潑油引燃，釀三人受傷後，又到彰化市一德南路友人的工廠縱火。

周婦騎到南投草屯，對胞兄、胞姐的住處縱火，釀胞兄、胞姐燒、燙傷，最後是騎回台中大里，對蕭姓親友家點火後，再到台中東區宮廟縱火。

檢警查出，周婦一夜騎車超過75公里，接連到8處縱火釀5人受傷，所幸所有住戶都順利逃出，周婦縱火後，在同年月3日凌晨4點許，帶著2瓶沒用完的汽油向警方自首。

檢方訊時，周婦坦承放火、毀損，但辯稱潑汽油時「不知道有人在裡面」，只是想嚇嚇他們，檢方不採信，依8個殺人未遂罪嫌起訴她，建請從重量刑。

周姓婦人半夜提汽油騎75公里，沿途經中彰投連續縱火8次、釀5人受傷，台中高分院今更一審宣判。圖／報系資料照
周姓婦人半夜提汽油騎75公里，沿途經中彰投連續縱火8次、釀5人受傷，台中高分院今更一審宣判。圖／報系資料照

彰化 殺人未遂 縱火

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