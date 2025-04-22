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雄檢偵辦幽靈連署 罷免許智傑領銜人再被限制出境

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反個資法等案，「雙罷劫」行動負責人徐尚賢有被檢方聲押獲准；先前獲15萬元交保的領銜人朱磊，今在被檢方傳訊，訊後再諭知限制出境、出海。

高雄檢調18日搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部，及領銜人朱磊、黃晃枝住處，查扣連署書等證物，而雙罷劫行動負責人徐尚賢後來也遭警調持拘票上銬拘捕。

朱磊、黃晃枝及徐尚賢都被以偽造私文書、違反選罷法等罪嫌移送雄檢複訊，檢方漏夜偵訊，黃晃枝獲無保請回，朱磊則以15萬元交保，徐尚賢雖坦承偽簽提議人名冊，但檢方認為他有滅證行為，訊後聲押禁見獲准。

高雄地檢署今天再傳朱磊到案，問訊不到1小時就結束，檢方複訊後，額外諭知朱磊限制出境、出海，保釋金未變。

先前獲15萬元交保的雙罷劫總部領銜人朱磊，今被傳訊後檢方再諭知限制出境、出海。本報資料照片
先前獲15萬元交保的雙罷劫總部領銜人朱磊，今被傳訊後檢方再諭知限制出境、出海。本報資料照片

民進黨 罷免 許智傑

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