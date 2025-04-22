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私吞校方資產...及人高中前老董盛天麟有罪定讞 更一審判賠1.26億

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市及人高中前董事長盛天麟私吞侵占校方資產，包括學生輔導費等，還收受營養午餐等業者回扣，被依業務侵占、背信等罪判刑4年，另有5月得易科罰金之刑定讞。民事部分，及人國小興訟求償，一審判盛天麟應賠償1.8億元，台灣高等法院更一審今改判盛應賠1.2億餘元，可上訴。

盛天麟2005年到2016年擔任及人高中董事長，也擔任及人國小董事，期間多次指示校務人員將學生的課後輔導費依比例分好，將校款當成個人獲利，收進自己口袋，甚至收受參考書商、營養午餐業者、學校工程包商回扣。

新北地院一審依業務侵占等罪判刑4年，另有5月得易科罰金，上訴二審後也被高等法院駁回；最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，及人國小興訟指稱盛天麟與弟弟盛平麟共同侵占學生制服、營養午餐、才藝班和夏令營等費用，自95學年度自104學年度共3.6億餘元，由於2兄弟是平分這筆錢，因此盛天麟應賠償1.8億餘元；新北地院一審判盛天麟應賠及人國小1.8億餘元。

高院二審改判盛天麟應賠償1.6億餘元，但判決被最高法院廢棄，發回更審。高院更一審指出，及人國小主張盛天麟與妻子、胞弟、弟媳等4人共同侵占校方95學年度至103學年度第1學期代辦費、保額金、幼兒園月費、營養午餐、制服、才藝班、冬夏令營等費用，總額達3億5729萬8190元，確實應負侵權行為連帶損害賠償責任。

更一審表示，經計算扣除請求權罹於時效、部分賠償責任已因和解而免除部分，以及檢方發還犯罪所得1002萬餘元、盛天麟對及人小學租金債權330萬元抵充後，認為及人小學僅得請求盛天麟賠償1億2672萬1950元。

新北市私立及人中小學董事長盛天麟。圖／聯合報系資料照片
新北市私立及人中小學董事長盛天麟。圖／聯合報系資料照片

侵占 營養午餐

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