前議員冉齡軒詐助理費148萬 其夫上訴二審改判重理由曝

台中市議員冉齡軒涉嫌詐領助理費148萬元，一審依貪汙罪，判冉齡軒4年、其丈夫邱裕明2年4月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天審結，仍判冉4年、褫奪公權3年，邱判3年8月、褫奪公權2年，其中邱刑度比一審還重，台中高分院審認，邱涉案金額已逾5萬元，不適用減刑規定。

台中高分院指出，冉齡軒在偵查中已自白、繳回犯罪所得，適用減刑規定，不過一審漏未依該規定減刑，且冉減刑後的法定刑度已非過重，一審卻依情堪憫恕減刑，與法未合，另外邱裕明部分，其與冉共同詐領金額已逾5萬元以上，不符合貪汙治罪條例減刑規定，前審適用該規定減刑，也於法未合，因此撤銷二人一審判決，予以改判。

冉齡軒今早到庭聽判，她認為今天的判決不公，將再提起上訴，她與丈夫都沒有檢方所指控的貪汙，助理費都是進助理費帳戶，辦法會都是用她自己的錢，從縣議員時期就開始，也認為是助理「挾怨報復」。

檢廉調查，冉齡軒是台中市第三屆市議員，涉夥同經營葬儀社的丈夫邱裕明，將葬儀社臨時工列為人頭助理，或將助理費低薪高報，由助理繳回「薪資差額」，有助理離職後，冉仍持續向議會申報助理費，從2018年至2022年查獲為止，涉詐領助理費148萬元。