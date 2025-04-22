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姚宗秦槍殺友人棄屍五股案 二審仍判無期徒刑

中央社／ 台北22日電

男子姚宗秦不滿友人催討百萬款項，槍殺友人棄屍山區，一審判無期徒刑。二審台灣高等法院今天認定一審國民法官法庭，量刑裁量並無違誤，今天駁回上訴，仍判無期徒刑，可上訴。

姚宗秦被控民國112年5月間涉以裝有滅音管的改造手槍射擊張姓男子後腦致死，並棄屍五股山區；被害人張姓男子，為新北市府副發言人張劭斌的弟弟。

一審的新北地方法院國民法官參審後，依殺人等罪判決姚宗秦無期徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，姚男原對犯罪事實沒有意見，僅針對量刑提起上訴，但後來因爭執自己並非預謀犯案，導致全案改為犯罪事實及量刑都上訴。

二審開庭期間，姚男主張，扣案槍枝彈匣上有張姓被害人 DNA，槍枝是他案發前2天交給張姓被害人，由張姓被害人於案發當天攜帶到場的，並沒有預謀犯案。死者母親表示，姚男是預謀及根本不想還錢；張劭斌則說，姚男逃過死刑，已經是司法對姚男最大的寬容。

二審今天指出，依照鑑定證人證述，DNA跡證無法判斷是生前或死後接觸留下，而槍擊殘跡是會擴散、沾染的等詞，再參酌以姚男在一開始試圖誤導檢警調查方向而 謊稱張姓被害人持槍自戕的說詞，顯見姚男早有因應調查的盤算，則姚男在案發後以不詳方式使彈匣留下與被害人相符的跡證，並非不可能。

二審指出，科刑部分，原判決除就姚男犯遺棄屍體罪部分依自首規定減刑之外，已經說明，姚男與張姓被害人本為好友，竟為了不想償還債務而持槍殺人，姚男又將被害人棄屍於郊外深谷，犯罪手段應予嚴譴；姚男犯罪後雖坦承犯行，卻僅表達對於被害人家屬的愧疚，對被害人則稱「我沒辦法原諒他」。

另一方面，姚男的素行、教育程度、工作情形，因躲避父親的家暴行為而於年少時即離家自力更生，念書及打工過程，與同事相處和睦、熱心助人，個性孤傲但非冷血無情；參酌量刑的鑑定報告記載，姚男對自己所為表示若再來一次，本案發生機率還是很大，「不會後悔」、「想不到更好的方法」，而不認為自己行為是錯誤的反應方式。姚男自小遭家暴的經驗，使他認為暴力是屬於處理事情的方式。

二審指出，經核一審判決姚男無期徒刑，是以姚男的責任為基礎，審酌各款量刑因子，屬於量刑裁量權的適法行使，並無違誤，因此駁回上訴，仍判無期徒刑，還可上訴。

棄屍 無期徒刑 被害人

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