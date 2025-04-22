影／「我要放火」新竹醉男持煤油打火機闖派出所 欲縱火被制伏

黃姓機車騎士昨晚9點戴著安全帽穿戰術背心，背心上插放2只玻璃瓶，突然強行闖入新竹縣新湖分局山崎派出所，一手持裝填煤油瓶，另一手持打火機作勢引燃，大喊「要放火」，執勤員警先安撫黃男情緒，穩定現場後，立即趨前使用防護型噴霧器制伏並逮捕黃男。

警方表示，現場查獲裝填煤油之玻璃瓶3只及打火機1具等證物，員警逮捕後，發現黃嫌語無倫次且散發濃烈酒氣，經查其係以機車作為交通工具，遂依法實施呼氣酒測，經檢測酒測值達每公升0.71毫克。全案詢後將黃嫌依刑法公共危險、恐嚇及妨害公務罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

新湖警分局長黃政龍表示，面對突發危安狀況，員警臨危不懼、果斷應處，成功化解危機，保護員警與駐地安全，展現高度專業素養與維護治安使命感，彰顯員警保護人民生命財產安全之決心與能力。倘若未能即時制止，恐將釀成人員傷亡與機關災損，將持續強化駐地安全管理與員警危機應變訓練，並呼籲民眾，勿因一時情緒失控從事危害社會之不法行為，應依法表達訴求，切莫以身試法，徒增刑責。