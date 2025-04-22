快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

園長之子毛畯珅再被控性侵、偷拍 查無可辨識身分影像獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅涉性侵、偷拍幼童案，二審判處應執行28年8月，案件上訴最高法院審理中。一名幼兒園家長懷疑女兒遭毛畯珅性侵、偷拍，報案提告，台北地檢署認為，查無可辨識女童身分的影像，罪嫌不足給予不起訴處分。

毛畯珅涉性侵6名女童，台北地方法院判處加重強制性交、加重強制猥褻罪、違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪判刑，累積總刑期達1252年6月徒刑，應執行28年；毛否認性交僅坦承猥褻，上訴二審，台灣高等法院加重改判28年8月刑，現上訴三審審理中。

女童家長指控，女兒曾就讀毛畯珅涉性侵、偷拍幼童案的幼兒園，懷疑毛畯珅侵犯、偷拍女兒。婦幼隊受理後，依刑法對未滿14歲之女子犯強制猥褻，以兒童及少年性剝削防制條例違反本人意願之方法使兒童被拍攝猥褻行為電子訊號等罪嫌送辦。

毛畯珅否認猥褻、偷拍這名女童。檢方依家長的指控，勘驗扣押的性影像，查無可明確識別女童身分的影像，全案缺乏充分證據，毛犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、偷拍女童。圖／本報資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、偷拍女童。圖／本報資料照片

偷拍 女童 猥褻

延伸閱讀

前環保署總隊長不只性騷還性侵 檢認涉犯3罪聲押禁見

實習空姐哭訴ICU住院遭性侵！2護士旁觀無制止 醫院這麼說

手機竊錄女友妙齡女兒洗澡 三重偷拍男遭訴

北理工男研究生製百頁PPT 控男導猥褻、性侵 校方出手了

相關新聞

逆轉！國民黨發言人調侃何博文「被搓的最大顆湯圓」 改判免賠確定

民進黨新北黨部前主委何博文前年參選立委時，被時任國民黨發言人蕭敬嚴、林家興在臉書調侃「被搓的最大顆湯圓」等語，刑事部分，...

送陸製快篩試劑做公益被檢舉 北市議員秦慧珠不起訴確定

國民黨台北市議員秦慧珠被控在2022年九合一選舉發送大陸生產的新冠肺炎快篩試劑等生活用品，違反公職人員選罷法，台北地檢署...

黃子佼持有兒少性影像 再加12名586部...北檢移送併辦審理

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，計35名兒少被害人2259個性影像，遭判刑8月上訴中。台北地檢署今針對院方因身分不明、...

竹縣國中教師不當管教狠掐學生遭裁罰 扣押存款後全額追繳

新竹縣一所國中生活科技教師不滿學生上課用塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響且勸導無用，竟抓狂對三名學生掐頸腳踹，經縣府依兒童及少年...

影／「我要放火」新竹醉男持煤油打火機闖派出所 欲縱火被制伏

黃姓機車騎士昨晚9點戴著安全帽穿戰術背心，背心上插放2只玻璃瓶，突然強行闖入新竹縣新湖分局山崎派出所，一手持裝填煤油瓶，...

園長之子毛畯珅再被控性侵、偷拍 查無可辨識身分影像獲不起訴

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅涉性侵、偷拍幼童案，二審判處應執行28年8月，案件上訴最高法院審理中。一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。