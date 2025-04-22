高雄警自家客廳設賭場 下場「湊腳」助女友抽頭被起訴

高雄湖內警分局警備隊林姓員警被控與余姓女友經營麻將賭場，市警局靖紀小組今年1月6日前往搜索，當場查獲林男與3名牌友打麻將，林男辯稱他只是「湊腳」沒有抽頭，但檢方認為林男提供住處供余女開賭場抽頭，仍屬於幫助犯，偵結依賭博罪起訴林男、余女。

林男原先在林園警分局服務，因出入不正當場所被警局列管後調至湖內警分局警備隊，勤務表現正常，因在住處開設麻將賭場被市警局督察室逮個正著，由於他是列冊輔導人員，警方最後從重懲予林員一次記二大過免職處分，恐痛失百萬退休金。

今年1月6日下午4時許，林男結束勤務後返家，因警方接獲林在家中經營賭場，便報請高雄地檢署指揮偵辦，督察室靖紀小組率三民二分局員警前往林男位於三民區覺民路住處查緝。

警方進門後，當場查獲林員與3名賭客正在打麻將，現場查扣賭資6600元、抽頭金200元及賭具等物，經查該賭場為林員與余姓女友經營，全案警詢後，依賭博罪及社會秩序維護法移送法辦。

檢方調查，余女自去年11月18日起，就利用林男住處客廳招攬賭客打麻將，賭法為300原為底，每台50元，由4人輪流做莊，分東西南北4將，向每將前5次自摸者每次收取100元抽頭金，，若賭桌坐不滿，林男則會下場「湊腳」，賭場開設約2個月，余女靠抽頭就收取5萬6600元。

檢方偵辦時，林男喊冤，稱他雖然提供場地給余女，但抽頭金都是余女收取，他只是負責湊腳，其他牌友也證實林男只負責湊腳，抽頭金都是交給余女。