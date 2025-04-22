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身障協會理事長3人涉詐千萬 法院認「惡性重大」裁押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

中華民國身障關懷協會理事長陳女、丈夫蕭男、蕭男胞妹被控分工侵占善款逾3800萬元，檢調昨搜索約談陳女3人，訊後向法院聲押禁見獲准，法院裁定指出，3人犯嫌重大，有勾串、反覆實施之虞，惡性重大，遂全數羈押禁見2月。

據悉，該協會長期標榜關懷身障兒童，對外推動公益計畫募款，包含「用愛灌鈣」、「希望水果」計畫，將運用善款定期為身障孩童補充營養等，吸引許多民眾捐募做愛心，不料日前卻被爆出善款遭挪用，未實際投入公益。

檢調發現，相關善款中有大量金流未流入公益帳戶，反而被用來購買房產、車輛等；其中，陳女負責對外公關事務，蕭男負責金流財務狀況，曾為模特兒的蕭女則為協會常務理事，經常參加協會舉辦的公益活動

3人被控於2022年起利用協會形象募取善款並挪用至今，不法所得初估逾3800萬元，士林地檢署日前獲報展開偵辦，昨指揮調查局台北市調處同步搜索相關住處、辦公處等4處，將陳女等3名被告及1名證人帶返調查。

檢方昨複訊後向法院聲請羈押禁見3人，士林地院審理後認定，3人涉犯行使偽造私文書、3人以上共同詐欺取財、公益侵占、洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認3人有勾串共犯、反覆實施之虞，審酌3人惡性重大，侵占公益款項高達3800餘萬元，對社會危害嚴重等情，裁定3人羈押禁見2月。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

侵占 公益活動 身障

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