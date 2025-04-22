兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子
台北地院國民法官法庭審理1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案今開庭，檢辯對如何稱呼被害人針鋒相對。檢方指「他是一個真實存在過的孩子」，想以小名稱呼被害人，辯護人則主張應姑隱其名，為兒虐案破題開審平添火藥味。
此外，辯護人爭執鑑定人、即台大醫院精神醫學部醫生邱彥南與檢方頻繁討論，恐影響國民法官心證，審後長林鈺珍裁示，如辯護人不服未來判決，可以此為理由上訴。
國民法庭法官、檢察官、辯護人昨選任6位國民法官、4位備位國民法官審「剴剴案」，今天上午9時10分開庭，庭審延後到9時45分開始；林鈺珍曉諭程序事項後，10位國民法官10時30分入席。
劉彩萱、劉若琳的辯護人主張邱彥南的鑑定報告偏頗，表示今天開庭以前，檢察官與邱密集聯繫又頻繁討論，邱所做的報告不中立、不客觀、更不公平，要對邱彥南與檢察官的不當往來，予以最嚴正抗議。
辯護人表示要拒卻鑑定報告為證據，認為既然檢方已與辯護人完成「套招」，鑑定報告為證據的意義即不存在，如此已難以期待國民法官會公正審判。
檢察官反擊表示，辯護人的指控毫無依據，邱彥南出具的鑑定書，是依全案卷證作成，檢察官只負責告訴邱未被准許的證據不能在法庭上使用，還質疑辯護人「到底哪裡在套招？」辯護不應認為檢察官在對被告作不利的操作。
林鈺珍表示，起訴書既然以「A童」稱呼「剴剴」，希望檢、辯日後審理時，都應依兒少法相關規定以「A童」作稱呼，以避免被害人身分得以被辨識，不過，檢方一陳述即犯規，立刻被林鈺珍制止。
檢察官抗議，「剴剴」是被害男童的實際稱呼「他是一個真實存在過的孩子」，何況，其他的虐童案訴訟案也有一樣的做法，請國民法官參考。
辯護人主張，依兒少法相關規定本來就應隱匿被害人身分，何況審判長已諭示，但檢方依然違背規定，林鈺珍後來裁示未來審理檢、辯統一以「A童」稱呼被害人。
劉彩萱、劉若琳2023年對「剴剴」動輒打罵、裸體罰站、身體塞入水桶，每天只以爬滿蟑螂的紙杯裝廚餘、燒焦物餵食1次，致剴剴被照顧不到3個月，體無完膚，送醫前死亡，台北地檢署依傷害致死罪起訴劉彩萱、劉若琳，分案由國民法官法庭審判，合議庭成員是審判長林鈺珍、陪席法官吳玟儒、受命法官洪甯雅。
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