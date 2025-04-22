新北副發言人胞弟遭殺害二審維持無期 家屬：尊重法官不會上訴

新北市政府張姓副發言人的胞弟前年5月遭殺害，今天刑事二審宣判維持無期徒刑，家屬表示，能理解要判死刑很難，尊重法官的判決，不會上訴，不論判決結果如何，對家屬而言都是一輩子的痛。

該案附帶民事損害賠償，已在3月宣判，家屬說，上頭的金額形同一張廢紙，凶嫌連欠他胞弟的150萬都沒還，更不太可能有能力或誠意賠償家屬。家屬提到，凶嫌在一審辯論終結庭上有鞠躬道歉，卻比較像是演戲給法官看，家屬感受不到對方悔意。

前年5月9日，凶嫌姚宗秦為謀取張姓被害人財物，持槍殺害張姓被害人，夥同友人將張姓被害人屍體棄置於五股山區。

家屬表示，一審在新北地院國民法庭審理，審理期間被告姚宗秦仍不斷說謊欺瞞，檢察官當庭提出相關證據，被告姚宗秦仍持續以各種謊言欺瞞法院，絲毫未見姚宗秦有一絲悔悟之心，犯後態度極度冷血惡劣，經一審法官、國民法官評議後判處無期徒刑，被害人家屬於一審宣判後選擇尊重判決，未請求檢察官上訴，但姚宗秦卻提起上訴，二審審理過程，仍不願意吐露真相，繼續欺瞞法院及張姓被害人家屬，讓受害家屬備感煎熬、一次次承受椎心之痛。

家屬表示，二審判決結果維持一審無期徒刑的判決，還給張姓被害人及家屬一個公道，也慰藉張姓被害人在天之靈。