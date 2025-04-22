快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

新北副發言人胞弟遭殺害二審維持無期 家屬：尊重法官不會上訴

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導

新北市政府張姓副發言人的胞弟前年5月遭殺害，今天刑事二審宣判維持無期徒刑，家屬表示，能理解要判死刑很難，尊重法官的判決，不會上訴，不論判決結果如何，對家屬而言都是一輩子的痛。

該案附帶民事損害賠償，已在3月宣判，家屬說，上頭的金額形同一張廢紙，凶嫌連欠他胞弟的150萬都沒還，更不太可能有能力或誠意賠償家屬。家屬提到，凶嫌在一審辯論終結庭上有鞠躬道歉，卻比較像是演戲給法官看，家屬感受不到對方悔意。

前年5月9日，凶嫌姚宗秦為謀取張姓被害人財物，持槍殺害張姓被害人，夥同友人將張姓被害人屍體棄置於五股山區。

家屬表示，一審在新北地院國民法庭審理，審理期間被告姚宗秦仍不斷說謊欺瞞，檢察官當庭提出相關證據，被告姚宗秦仍持續以各種謊言欺瞞法院，絲毫未見姚宗秦有一絲悔悟之心，犯後態度極度冷血惡劣，經一審法官、國民法官評議後判處無期徒刑，被害人家屬於一審宣判後選擇尊重判決，未請求檢察官上訴，但姚宗秦卻提起上訴，二審審理過程，仍不願意吐露真相，繼續欺瞞法院及張姓被害人家屬，讓受害家屬備感煎熬、一次次承受椎心之痛。

家屬表示，二審判決結果維持一審無期徒刑的判決，還給張姓被害人及家屬一個公道，也慰藉張姓被害人在天之靈。

無期徒刑 被害人

延伸閱讀

議會國民黨團長照座談會提建言 新北長照處箭在弦上

黃子佼案達2845性影像 她指新增證據會讓法院重新評估量刑

收購連署書案二審改輕判 周典論透過女兒回應：遺憾、會再上訴

台中前議員冉齡軒詐領助理費148萬...二審今仍判4年 她控訴不公

相關新聞

逆轉！國民黨發言人調侃何博文「被搓的最大顆湯圓」 改判免賠確定

民進黨新北黨部前主委何博文前年參選立委時，被時任國民黨發言人蕭敬嚴、林家興在臉書調侃「被搓的最大顆湯圓」等語，刑事部分，...

送陸製快篩試劑做公益被檢舉 北市議員秦慧珠不起訴確定

國民黨台北市議員秦慧珠被控在2022年九合一選舉發送大陸生產的新冠肺炎快篩試劑等生活用品，違反公職人員選罷法，台北地檢署...

黃子佼持有兒少性影像 再加12名586部...北檢移送併辦審理

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，計35名兒少被害人2259個性影像，遭判刑8月上訴中。台北地檢署今針對院方因身分不明、...

竹縣國中教師不當管教狠掐學生遭裁罰 扣押存款後全額追繳

新竹縣一所國中生活科技教師不滿學生上課用塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響且勸導無用，竟抓狂對三名學生掐頸腳踹，經縣府依兒童及少年...

影／「我要放火」新竹醉男持煤油打火機闖派出所 欲縱火被制伏

黃姓機車騎士昨晚9點戴著安全帽穿戰術背心，背心上插放2只玻璃瓶，突然強行闖入新竹縣新湖分局山崎派出所，一手持裝填煤油瓶，...

園長之子毛畯珅再被控性侵、偷拍 查無可辨識身分影像獲不起訴

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅涉性侵、偷拍幼童案，二審判處應執行28年8月，案件上訴最高法院審理中。一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。