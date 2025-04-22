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全是假貨！ 抖音女主播賣仿冒精品包 侵權逾6000萬
彰化許姓女子利用抖音（Tiktok）直播，涉嫌販售仿冒國際品牌精品包，刑事警察局智慧財產權偵查大隊在她家查獲665件精品包，送鑑定後，卻發現全是假貨。警方估計，侵權市值逾6000萬元，全案依涉嫌違反商標法移送彰化地檢署偵辦。
刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊執行網蒐，發現46歲的許姓女子在抖音平台，以直播方式大量販售仿冒精品名牌包，去年8月到她住處查扣LV、CHANEL、GUCCI等品牌精品包，查出許女向大陸賣家批貨，透過境外抖音平台申請帳號，開設網路直播，涉嫌公開販售仿冒精品包。
據了解，許女自去年2023年7月販售仿冒精品包，將原品牌價18萬的香奈兒包，只賣1040元、8萬多的LV包，只賣千元，共出貨1172次，獲利約160萬元。警方到她家搜索，發現她將住處改裝為直播間，堆積不少仿冒品。
警方查扣各種際品牌精品包共665件，經各品牌公司鑑定後，確認均為假貨，估計侵權市值超過6000萬元，今年3月，將全案依涉嫌違反商標法罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。
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