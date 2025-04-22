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逆轉！國民黨發言人調侃何博文「被搓的最大顆湯圓」 改判免賠確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨新北黨部前主委何博文前年參選立委時，被時任國民黨發言人蕭敬嚴、林家興在臉書調侃「被搓的最大顆湯圓」等語，刑事部分，蕭、林獲不起訴處分；民事部分，何提告要求蕭、林、國民黨賠償共600萬元，一審判蕭、林、國民黨應連帶賠償35萬元。案件上訴，台灣高等法院今逆轉廢棄原判決，改判蕭、林、國民黨均免賠，全案確定。

新北市長侯友宜參選總統期間，被名嘴羅友志爆料以500萬「搓圓仔湯」，何博文出面告發侯友宜涉犯選罷法；蕭敬嚴於2023年4月17日，在臉書發文調侃何博文，「自己就是被黨內搓的＃最大顆湯圓...還敢指控別人搓湯圓」、「放棄板橋而轉戰淡水區，難道不是在搓湯圓？」「連主委自己都可以被當成大湯圓搓了」等語。

林家興同日也發文揶揄何博文，「自己搓湯圓經驗豐富」，隔天中午再發文「多次被搓湯圓的何博文議員，湯圓闖江湖」、「何博文屢次被搓、被喬，可說是愈搓愈大顆，下次不知道要請誰來才搓得動」等語。

何博文提民事訴訟主張，蕭、林除在臉書發文，也將文章稍作修改後張貼在國民黨臉書粉絲專頁，還合成照片，將他的頭像做成湯匙中的湯圓，蕭、林更在國民黨中央黨部舉行記者會，稱他是「最大顆湯圓不就是何博文自己嗎」等語，認為蕭、林不法侵害他的名譽，國民黨也應負連帶責任，請求蕭、林、國民黨共賠償600萬元。

蕭敬嚴、林家興、國民黨反駁，「搓湯圓」意指台灣政治界常用的台語黑話，是指透過不合理的協商、威脅利誘方式，勸退對手。2人言論是針對公眾事務所為的評論，屬於可受公評事項，雖令何博文不快，但此事涉及重大公眾利益和民主言論自由的價值，不構成侵權行為。

蕭、林、國民黨指出，臉書貼文後，何博文沒有因此選情直轉急下而出現選情危急的情事，且言論並非毫無根據，有媒體報導可憑，另2人言論縱使不留餘地或尖酸刻薄，也受憲法保障，2人臉書貼文屬個人行為，並非基於國民黨授意，因此國民黨無需連帶負責。

一審認為蕭、林指何博文被搓湯圓，明顯指稱何違反選罷法之意，足使民眾對他產生負面評價，判決蕭和國民黨應連帶賠償10萬元、林和國民黨應連帶賠償10萬元，蕭、林和國民黨應連帶賠償15萬元，總計35萬元。

案件上訴，高院認為蕭、林2人的言論是質疑何參選或擬參選新北市立委、新北市黨部主委等選舉時，也曾經黨內人士協調後更改選區或競爭對手退選情事，依何的邏輯，民進黨歷次協調過程是否也算是「搓湯圓」，而有違反選罷法、破壞民主制度之嫌，並未明確指述何有違反選罷法。

高院指出，兩人言論屬夾敘、夾論，其中涉及事實陳述者，兩人辯稱識參考過往媒體報導來查證，且有相當理由確信為真實，堪以採信。至於屬於意見表達部分，是就可受公評的公共事務，以設問、質疑方式來評論，縱使用詞有反諷、尖酸刻薄，或附加圖片有戲謔、嘲諷之意，但難認單純以損害何的名譽為唯一目的，應屬適當評論，不構成侵害何的名譽權，因此判決蕭、林、國民黨免賠。

蕭敬嚴。圖／聯合報系資料照片
蕭敬嚴。圖／聯合報系資料照片
何博文。圖／聯合報系資料照片
何博文。圖／聯合報系資料照片

何博文 國民黨 湯圓

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