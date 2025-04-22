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送陸製快篩試劑做公益被檢舉 北市議員秦慧珠不起訴確定

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨台北市議員秦慧珠被控在2022年九合一選舉發送大陸生產的新冠肺炎快篩試劑等生活用品，違反公職人員選罷法，台北地檢署給予不起訴，依職權送台灣高等檢察署再議，高檢署昨駁回，秦慧珠不起訴確定。

秦慧珠被控與里長郭秀鳳在2022年聯合發送大陸生產的新冠肺炎快篩試劑等生活用品，被檢舉違反公職人員選罷法。秦慧珠供稱，擔任市議員多年長期為民服務，從事公益活動，經常與里長合辦活動累計上千場，此次是因為新冠疫情而提供快篩試劑，與選舉無關，當天穿的是市議員法定職務背心，沒有候選人服幟。

檢方認為，被告發送快篩試劑行為，處在競選開始前夕，現任民代舉辦公益活動與賄選的灰色地帶，但綜觀現場無直接表達請求選舉支持，也沒有限定有該里、該區投票權的民眾才可領取，路人排隊也可參加領取快篩試劑，難認推定有賄選犯意，給予不起訴處分。

北檢檢察官依職權送高檢署在意，高檢署審查後認為在意無理由，昨日駁回，秦慧珠不起訴確定。

台北市議員秦慧珠。(本報系資料照片)
台北市議員秦慧珠。(本報系資料照片)

公益活動 快篩試劑 秦慧珠

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