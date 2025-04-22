黃子佼案達2845性影像 她指新增證據會讓法院重新評估量刑

黃子佼案今再有進展，除了原本持有2259個性影像中兒童、少女35人，一審判刑8月，併科罰金10萬元；北檢再查出有12名身分不明、不願報案被害人共586個影像，今追加起訴，移送高院併辦審理。言亭國際法律事務所主持律師李宜諪今天在「仙塔律師santa」臉書粉專表示，加總超過2800部，這真的不是「只是收藏」能解釋的數字。

黃子佼案進展，累計47名被害人、2845個性影像。「仙塔律師santa」表示，一審因持有2259部性影像，被判8個月，現在上訴二審，檢方又查出 586部性影像，加總超過2800部，這真的不是「只是收藏」能解釋的數字。