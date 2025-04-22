聽新聞
0:00 / 0:00
黃子佼案達2845性影像 她指新增證據會讓法院重新評估量刑
黃子佼案今再有進展，除了原本持有2259個性影像中兒童、少女35人，一審判刑8月，併科罰金10萬元；北檢再查出有12名身分不明、不願報案被害人共586個影像，今追加起訴，移送高院併辦審理。言亭國際法律事務所主持律師李宜諪今天在「仙塔律師santa」臉書粉專表示，加總超過2800部，這真的不是「只是收藏」能解釋的數字。
黃子佼案進展，累計47名被害人、2845個性影像。「仙塔律師santa」表示，一審因持有2259部性影像，被判8個月，現在上訴二審，檢方又查出 586部性影像，加總超過2800部，這真的不是「只是收藏」能解釋的數字。
「仙塔律師santa」表示，這樣的新增證據，在實務上會讓法院重新評估量刑，一審8個月，恐怕只是開頭，代表二審很可能不只8個月這麼簡單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言