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黃子佼案達2845性影像 她指新增證據會讓法院重新評估量刑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

黃子佼案今再有進展，除了原本持有2259個性影像中兒童、少女35人，一審判刑8月，併科罰金10萬元；北檢再查出有12名身分不明、不願報案被害人共586個影像，今追加起訴，移送高院併辦審理。言亭國際法律事務所主持律師李宜諪今天在「仙塔律師santa」臉書粉專表示，加總超過2800部，這真的不是「只是收藏」能解釋的數字。

黃子佼案進展，累計47名被害人、2845個性影像。「仙塔律師santa」表示，一審因持有2259部性影像，被判8個月，現在上訴二審，檢方又查出 586部性影像，加總超過2800部，這真的不是「只是收藏」能解釋的數字。

「仙塔律師santa」表示，這樣的新增證據，在實務上會讓法院重新評估量刑，一審8個月，恐怕只是開頭，代表二審很可能不只8個月這麼簡單。

藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像案，累計47名被害人、2845個性影像。本報資料照片
藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像案，累計47名被害人、2845個性影像。本報資料照片

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