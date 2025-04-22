聽新聞
0:00 / 0:00
黃子佼案再增12少女586性影像最小10歲 她怒：不關他真的會很氣憤
藝人黃子佼涉嫌持有未成年人性影像，今再爆出不只持有35名被害人的2259個性影像，還持有12名未成年少女或女童共586個性影像，內容包括掀開身穿的制服、Ｍ字腿裸露下體等，其中年紀最小只有10歲，被害人身分不明或不願報案。北檢今追加起訴，移送高院併辦審理。
律師李怡貞今天在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，說要留一口飯給人家吃的，當初事件爆出來律師函威脅恐嚇的，操弄網軍帶風向的，每次出庭都穿一樣的，演藝圈前輩罩的緊緊的，本來不認罪的黃子佼，又被查出12部少女總共586部性影像。
李怡貞表示，那些影像裡面的少女還會自述年紀，甚至學校以及幾年級，用不合年紀的姿勢張開雙腿呈現私密處。黃子佼就是明知故犯的一直收集、一直下載。雖然現行法律就是長這樣，「但是不讓他進去關，真的會很氣憤」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言