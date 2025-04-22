黃子佼案再增12少女586性影像最小10歲 她怒：不關他真的會很氣憤

藝人黃子佼涉嫌持有未成年人性影像，今再爆出不只持有35名被害人的2259個性影像，還持有12名未成年少女或女童共586個性影像，內容包括掀開身穿的制服、Ｍ字腿裸露下體等，其中年紀最小只有10歲，被害人身分不明或不願報案。北檢今追加起訴，移送高院併辦審理。

律師李怡貞今天在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，說要留一口飯給人家吃的，當初事件爆出來律師函威脅恐嚇的，操弄網軍帶風向的，每次出庭都穿一樣的，演藝圈前輩罩的緊緊的，本來不認罪的黃子佼，又被查出12部少女總共586部性影像。