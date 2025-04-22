台中前議員冉齡軒詐領助理費148萬...二審今仍判4年 她控訴不公

台中市議員冉齡軒涉嫌詐領助理費148萬元，一審依貪汙罪，判冉齡軒4年、其丈夫邱裕明2年4月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天審結，仍判冉4年、褫奪公權3年，邱判3年8月、褫奪公權2年。

冉齡軒今早到庭聽判，她認為今天的判決不公，將再提起上訴，她與丈夫都沒有檢方所指控的貪汙，助理費都是進助理費帳戶，辦法會都是用她自己的錢，從縣議員時期就開始。

檢廉調查，冉齡軒是台中市第三屆市議員，涉夥同經營葬儀社的丈夫邱裕明，將葬儀社臨時工列為人頭助理，或將助理費低薪高報，由助理繳回「薪資差額」，有助理離職後，冉仍持續向議會申報助理費，從2018年至2022年查獲為止，涉詐領助理費148萬元。