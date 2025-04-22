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台中前議員冉齡軒詐領助理費148萬...二審今仍判4年 她控訴不公

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市議員冉齡軒涉嫌詐領助理費148萬元，一審依貪汙罪，判冉齡軒4年、其丈夫邱裕明2年4月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天審結，仍判冉4年、褫奪公權3年，邱判3年8月、褫奪公權2年。

冉齡軒今早到庭聽判，她認為今天的判決不公，將再提起上訴，她與丈夫都沒有檢方所指控的貪汙，助理費都是進助理費帳戶，辦法會都是用她自己的錢，從縣議員時期就開始。

檢廉調查，冉齡軒是台中市第三屆市議員，涉夥同經營葬儀社的丈夫邱裕明，將葬儀社臨時工列為人頭助理，或將助理費低薪高報，由助理繳回「薪資差額」，有助理離職後，冉仍持續向議會申報助理費，從2018年至2022年查獲為止，涉詐領助理費148萬元。

檢廉指控，冉齡軒將詐領的公款，用來供兒子生活費，或是支付給宜蘭禪寺張姓師父，幫忙消除家人穢氣、化解劫數，也聘人打掃住處的佛堂，連手機維修、修改裙子，地藏寺每月拜水懺費用等，也都是拿繳回的助理費支應。

台中市前議員冉齡軒涉貪汙，台中高分院今宣判，她受訪時認為判決不公。記者陳宏睿／攝影
台中市前議員冉齡軒涉貪汙，台中高分院今宣判，她受訪時認為判決不公。記者陳宏睿／攝影

丈夫 冉齡軒 議員

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