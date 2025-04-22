黃子佼持有兒少性影像 再加12名586部...北檢移送併辦審理

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，計35名兒少被害人2259個性影像，遭判刑8月上訴中。台北地檢署今針對院方因身分不明、不願報案退回的影像，認定黃子佼涉無正當理由持有12名兒少計586部性影像，移送台灣高等法院併辦審理。

北檢認為，院方退回的586部性影像中有12名兒童或少年被害人，雖然身分不明或不願報案，但明顯就是兒少性影像，且與前案是單一持有行為，認定應併案，今移送由台灣高等法院併辦審理。

檢方調查，黃子佼涉儲存2259部性影像35名被害人已已遭起訴，另在2014年至2020年間涉無正當理由持有12名兒童或少年共586部性影像。其中，影像中有穿制服的兒少掀衣、掀裙裸露隱私部位，還有明確標記Beetalk軟體10歲、11歲、12歲、14歲，臉書16歲、臉書升小5等身分，這些影像包含裸露胸部、Ｍ字腿裸露下體等。

全台去年掀起「#MeToo」浪潮，黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。檢方調查，黃子佼從2014年2月12日註冊全台最大情色網站「創意私房」會員，陸續購買大量性影像成為高級會員，經2023年2月17日搜索查扣行動硬碟，查獲黃涉繼續儲存有兒少裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為的性影像。