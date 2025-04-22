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竹縣國中教師不當管教狠掐學生遭裁罰 扣押存款後全額追繳

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一所國中生活科技教師不滿學生上課用塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響且勸導無用，竟抓狂對三名學生掐頸腳踹，經縣府依兒童及少年福利與權益保障法規定裁處6萬元罰鍰，沒想到該師拒繳，行政執行署新竹分署依法扣押其銀行存款，順利全額追繳。

新竹分署表示，新竹縣一所國中傳出教師不當管教事件，一名生活科技教師在課堂中，因有學生以塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響，儘管該教師曾加以制止，學生仍持續干擾課程秩序，該教師竟對三名學生施以掐脖子及腳踹等不當行為，嚴重影響學生的身心健康與校園安全

事件發生後，經學校通報並展開調查，縣府依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，認定教師對兒童有不正當行為，依法裁處6萬元罰鍰，並公布該名教師姓名，以彰顯保護兒童權益的立場與決心。然而，該名教師在收到裁處書後，逾期未繳納罰鍰，案件遂由縣府移送法務部行政執行署新竹分署行政執行。

新竹分署接獲案件後立即啟動執行程序，對該教師名下銀行存款帳戶進行扣押，並於法定期間經過後，收取罰鍰款項，全案足額徵起，以達行政裁罰警惕行為人目的。

新竹分署表示，教育人員應以正當與專業的方式進行教學與管教，任何形式的身心不正行為都違反教育本質與法律規定。對於拒不履行繳納義務者，將依法積極執行，絕不寬貸。

新竹縣一所國中生活科技教師不滿學生上課用塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響且勸導無用，竟抓狂對三名學生掐頸腳踹。AI生成示意圖／新竹分署提供
新竹縣一所國中生活科技教師不滿學生上課用塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響且勸導無用，竟抓狂對三名學生掐頸腳踹。AI生成示意圖／新竹分署提供

教師 新竹 校園安全

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