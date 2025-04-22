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房沒買到還被沒收2百多萬元簽約金 買家與高雄屋主對簿公堂

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名林姓女子前年透過知名房仲業者向李姓婦人購買總價2250萬元的房地，沒想到付完簽約金225萬元，林女卻控賣家李婦隱瞞房屋產權是多人持有，因此拒絕履約買房，遭法官判買家林女違約，不僅簽約金全遭沒收，還要賠3萬多元規費。

判決書指出，買家林女2023年11月8日透過房仲與賣家李婦簽不動產買賣契約書，約定購買總價2250萬元的中古屋，並且很快林女就在一周內將簽約金225萬元分次匯入履保專戶內，雙方合約簽訂最晚交屋日是隔年2月29日。

不過就在銀行貸款已核准，要準備交屋過戶前夕，林女遲遲不匯剩餘款項、900萬元的完稅款，拖到超過交屋日，之後林女更指控李女當初簽合約時，沒有告知房地權狀不是百分百持有，而是由李女的親屬4人共同持有，質疑房屋是借名登記產權不清，林女因此覺得被欺騙，以李女未據實告知權利狀態，拒絕履約，並要求解除買賣合約、拒絕繼續匯尾款。

因林女一再拖延交易，李女寄出多封存證信函要求林女履約，但林女始終認為房子有權利瑕疵，要求解約，但李女也拿出所有權證明，證明她是在2015年父親過世後繼承這棟房子，並且單獨登記為房屋所有權人，並沒有產權不清。

房仲也作證，稱林女不知為何遲遲不匯完稅款導致違約，當初在銀行辦房貸時，就察覺林女買房的自備款是一名郭姓男子提供，原本以為郭男和林女是夫妻，後來才發現不是。至於林女為何會質疑房屋產權不清，後來是因為林女打給李女的親友，李女親友稱房子是「家族持有」，但實際上房子的確是李女一人持有。

法官認為，李女拿得出房地謄本，確實是房屋的單獨所有權人，並無產權不清或糾葛情形，因此判林女不履約，已違約，李女可以依買賣契約「沒收簽約款」。林女不僅賠225萬元簽約金，連帶連履保專戶裡的利息都拿不到，還要賠3萬多元鑑界規費、謄本規費等費用。

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

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