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竹北虐童教練逃出境...堂弟虐童也慘了 法官裁定限制出境出海
新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與另一名葉姓教練、鍾姓教練涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保為300萬、100萬，葉展皓上月底開庭未現身，經查才知潛逃出境。新竹地方法院指出，葉展皓是這名葉姓教練的堂兄，被告如逃亡國外仍有親人可接應而於外國生活無虞，裁定從21日起限制出境、出海8月。
新竹地方法院指出，葉姓教練在準備程序時坦承不諱，並據檢察官提出如起訴書證據清單所列供述證據及非供述證據為佐，且經初步審視卷內事證後，足認其犯罪嫌疑重大。
新竹地方法院審酌被訴重罪常伴有逃亡之高度可能，係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，且被告前有多次出境紀錄，本案已逃亡出境遭本院通緝的共犯葉展皓為被告堂兄，被告如逃亡國外仍有親人可接應而於外國生活無虞，可認其具有逃匿出境之動機與能力，是被告逃匿我國境外規避審判及刑罰執行之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，具有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款規定之限制出境、出海事由。諭知被告自4月21日起限制出境、出海8月。
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