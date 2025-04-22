竹北虐童教練逃出境...堂弟虐童也慘了 法官裁定限制出境出海

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與另一名葉姓教練、鍾姓教練涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保為300萬、100萬，葉展皓上月底開庭未現身，經查才知潛逃出境。新竹地方法院指出，葉展皓是這名葉姓教練的堂兄，被告如逃亡國外仍有親人可接應而於外國生活無虞，裁定從21日起限制出境、出海8月。

新竹地方法院指出，葉姓教練在準備程序時坦承不諱，並據檢察官提出如起訴書證據清單所列供述證據及非供述證據為佐，且經初步審視卷內事證後，足認其犯罪嫌疑重大。