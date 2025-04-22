網紅律師有私生子因判決曝光 他分析女方寧可敗訴也要提告

呂姓網紅律師常在臉書發表心靈雞湯文章，勸人遠離渣男、媽寶；不過，近日遭爆出私生子，引起討論，他的臉書已關閉留言功能。而事件之所以曝光，起於媒體報導判決書內容。律師林智群在臉書表示，女生提告，寧可敗訴也要讓判決公諸於世，某程度是想讓大家知道這件事，勝敗不重要。

林智群表示，一般打官司，原告都會請求一定東西，例如錢或要求認領小孩。如果被告都同意，通常會成立和解／調解。成立和解／調解之後，原告的訴求獲得滿足，通常會撤回訴訟，就不會有判決，只會有一個和解／調解筆錄。這個和解／調解筆錄等同判決的效力，可以直接聲請強制執行。

林智群舉兩件案件為例，「都很有趣」，他說，就是被告同意了原告的訴求，但原告還是沒有撤告，寧可讓法院判決。

一案是母親告兒子，請求5000萬元，兒子開庭時當場同意媽媽的主張，雙方沒有採用調解筆錄的方式處理，媽媽也沒撤告，法院就直接判決。另一案是某律師被女生提告要求認領小孩，律師同意認領，也認領了，按理來說，女生的目的達成了，應該可以撤告，那女生堅持不要，堅持要由法院判決，法官說你的請求都已經被滿足了，提這個訴訟沒有意義，所以駁回女生的訴求。

林智群表示，這兩個案子的共通點，都是當事人希望用判決解決事情。母子金錢糾紛用判決解決，等於取得法院認證兒子有一個婚後債務5000萬元。女生提告，寧可敗訴也要讓判決公諸於世，某程度是想讓大家知道這件事，勝敗不重要。