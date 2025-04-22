快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼暴力逮捕 他賠錢和解獲判緩刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市三重分局永福派出所警員翁定裕，3年前將特戰傘兵退伍的男子黃連順誤認為通緝犯，未表明身分、確認姓名即強行壓制，徒手攻擊黃的臉部，並用辣椒水噴眼睛，還以三字經辱罵黃，雙方互告，一審依傷害罪判翁5月徒刑，不得易科罰金，強制罪部分判拘役10日，得易科罰金。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，因雙方和解而宣告翁緩刑3年，可上訴。

翁定裕2022年9月20日晚間近9時身穿便服追查通緝犯，卻誤認黃連順為通緝犯「李金水」，他未著警察制服，也未出示證件表明身分，即上前推黃，雙方發生拉扯，兩人跌落至路旁一列機車中，雙雙負傷；翁待江姓警員到場支援，兩人共同壓制黃在地。

翁定裕接著徒手攻擊黃連順的臉部、身體，再以辣椒水噴灑眼睛，導致黃頭部鈍傷、擦挫傷、胸口挫傷、右眼瞼下撕裂傷等，翁還以台語辱罵黃「幹你娘、殺小」。

翁定裕再以查證身分為由，將黃連順帶回派出所，還強力拉扯手銬、拖拉黃至廁所沖洗眼睛，而以此強暴方式欲將黃連順帶至廁所，翁、黃事後互控傷害。

翁否認犯行，供稱他沒有故意傷害、侮辱黃連順，當時情緒激動，已經不記得有沒有用髒話辱罵，黃被壓制在地上後，他認為黃隨時會起來反撲，所以才使用辣椒水，將黃帶回派出所後，他要帶黃去沖洗眼睛，但沒有印象黃有無表達要或不要。

一審認為翁定裕身為國家執法警員，應具相當法治觀念，知悉法律除為警員執法後盾，同時也保護人民不受公權力非法行使的侵害，翁的行為已嚴重減損人民對國家執法人員信賴，應予非難，依公務員假借職務上權力、機會故意犯加傷害和強制罪，判翁5月徒刑、拘役10日，拘役部分得易科罰金，黃無罪。

新北市三重警分局警員翁定裕誤認男子黃連順是通緝犯，強行壓制、攻擊還辱罵三字經，造成黃傷痕累累。本報記者／翻攝
新北市三重警分局警員翁定裕誤認男子黃連順是通緝犯，強行壓制、攻擊還辱罵三字經，造成黃傷痕累累。本報記者／翻攝

辣椒水 通緝

延伸閱讀

彰化和美「傳槍響」 為賣車仲介費反目 空氣槍、辣椒水全上場

影／通緝犯蘆洲開毒趴拒檢爬窗鳥獸散 熱心居民指引警方逮3人

誤將高雄女教師當通緝犯女友逮捕 鳳山7警遭懲處

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

相關新聞

送陸製快篩試劑做公益被檢舉 北市議員秦慧珠不起訴確定

國民黨台北市議員秦慧珠被控在2022年九合一選舉發送大陸生產的新冠肺炎快篩試劑等生活用品，違反公職人員選罷法，台北地檢署...

黃子佼持有兒少性影像 再加12名586部...北檢移送併辦審理

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，計35名兒少被害人2259個性影像，遭判刑8月上訴中。台北地檢署今針對院方因身分不明、...

竹縣國中教師不當管教狠掐學生遭裁罰 扣押存款後全額追繳

新竹縣一所國中生活科技教師不滿學生上課用塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響且勸導無用，竟抓狂對三名學生掐頸腳踹，經縣府依兒童及少年...

竹北虐童教練逃出境...堂弟虐童也慘了 法官裁定限制出境出海

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與另一名葉姓教練、鍾姓教練涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保為300萬、100萬，葉展皓上...

誤把平民當通緝犯...三重警噴辣椒水、暴力抓錯人 和解賠償金額曝光！

新北市三重分局永福派出所警員翁定裕3年前將特戰傘兵退伍的男子黃連順誤認為通緝犯，未表明身分、確認姓名即強行壓制，徒手攻擊...

黃子佼案達2845性影像 她指「新證據」會讓法院重新評估量刑

黃子佼案今再有進展，除了原本持有2259個性影像中兒童、少女35人，一審判刑8月，併科罰金10萬元；北檢再查出有12名身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。