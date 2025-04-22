誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼暴力逮捕 他賠錢和解獲判緩刑

新北市三重分局永福派出所警員翁定裕，3年前將特戰傘兵退伍的男子黃連順誤認為通緝犯，未表明身分、確認姓名即強行壓制，徒手攻擊黃的臉部，並用辣椒水噴眼睛，還以三字經辱罵黃，雙方互告，一審依傷害罪判翁5月徒刑，不得易科罰金，強制罪部分判拘役10日，得易科罰金。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，因雙方和解而宣告翁緩刑3年，可上訴。

翁定裕2022年9月20日晚間近9時身穿便服追查通緝犯，卻誤認黃連順為通緝犯「李金水」，他未著警察制服，也未出示證件表明身分，即上前推黃，雙方發生拉扯，兩人跌落至路旁一列機車中，雙雙負傷；翁待江姓警員到場支援，兩人共同壓制黃在地。

翁定裕接著徒手攻擊黃連順的臉部、身體，再以辣椒水噴灑眼睛，導致黃頭部鈍傷、擦挫傷、胸口挫傷、右眼瞼下撕裂傷等，翁還以台語辱罵黃「幹你娘、殺小」。

翁定裕再以查證身分為由，將黃連順帶回派出所，還強力拉扯手銬、拖拉黃至廁所沖洗眼睛，而以此強暴方式欲將黃連順帶至廁所，翁、黃事後互控傷害。

翁否認犯行，供稱他沒有故意傷害、侮辱黃連順，當時情緒激動，已經不記得有沒有用髒話辱罵，黃被壓制在地上後，他認為黃隨時會起來反撲，所以才使用辣椒水，將黃帶回派出所後，他要帶黃去沖洗眼睛，但沒有印象黃有無表達要或不要。