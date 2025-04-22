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為了150萬元...新北市府副發言人胞弟遭槍殺棄屍 凶嫌二審仍判無期

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，遭好友姚宗秦持槍從後腦以行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，姚落網後一度辯稱是死者自轟，一審國民法官庭依殺人、槍砲及遺棄屍體罪判無期徒刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

張威凱與姚宗秦多年前是加油站同事，姚宗秦因積欠張威凱150萬元，不滿張威凱催討，2023年5月9日上午向張威凱謊稱欲償還欠款，邀請對方下班後至他五股區住處，隨於當日晚上6點13分「依計畫」戴上黑色手套、持裝有滅音管的手槍，自後方朝張威凱後腦擊發1發子彈，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

姚找來認識多年的梁姓學弟，協助將死者遺體以棉被包裹並塞進大塑膠箱，開車載到新北市五股區外寮路憲兵營區下，將遺體推往山坡底下。同年5月10日，警方接獲死者父母報案，指稱兒子外出訪友卻徹夜未歸，手機也不接，擔心發生意外，警方循線查出死者生前最後行蹤，是去找從事魚產批發的姚宗秦。

命案發生時，姚宗秦見警方上門顯得緊張，推稱是張威凱掏出手槍自轟斃命，警方調閱沿線監視器，確認是姚宗秦與梁一同開車棄屍，同時在姚的車內找到一把裝有滅音管的改造手槍。檢警發現死者的槍傷在後腦，不可能是舉槍自戕，追問下姚坦承殺人，梁則辯稱不知箱裡裝屍體。

新北地院一審國民法官庭去年9月27日依殺人、槍砲及遺棄屍體罪判姚宗秦無期徒刑；案件上訴，高院開庭時，法官詢問雙方是否有意和解？姚宗秦稱「有」，但一度提不出和解方案。死者母親則表示，姚沒有悔意，說是想和解卻是一次次重擊家屬。

民事部分，死者張雙親提起刑事附帶民事訴訟，請求殯葬費、扶養費、精神慰撫金等，新北地院日前判決姚應賠償死者母親1274萬721元，死者父親1412萬6333元，合計共2686萬7054元。

姚宗秦。圖／聯合報系資料照片
姚宗秦。圖／聯合報系資料照片

國民法官 棄屍

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