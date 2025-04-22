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老鼠會方式幫郭台銘收連署書 屏東議長周典論二審改輕判

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老鼠會方式幫郭台銘收連署書 屏東議長周典論二審改輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣議會國民黨籍議長周典論涉嫌協助鴻海集團創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審周典論被屏東地方法院以違反總統副總統選舉罷免法，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年，全案上訴後，高雄高分院今從輕改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金。

2023年底郭台銘與藝人賴佩霞參選第16屆總統、副總統，周典論為協助郭台銘通過參選門檻，分別於前年9月交付500萬元給周品全，由周以老鼠會方式拉人，每票500元收購連署書。

隨後，周品全將其中10萬元交給潮州鎮鎮公所陳姓約雇人員，陳男則在前年10月初，要求黃姓宮廟堂主成立連署站，並以每分連署書500元，邀約黃男及其配偶潘婦協助收集。黃男、潘婦答應後，再以每份200元價格，向黃姓民眾等多人邀集連署。

檢警獲報後展開偵辦，周品全一度涉案被收押，周典論因找周品全協助連署，也被一併查辦，周收押200天後才以150萬元交保，檢方偵辦時，周品全等4人坦承犯行，檢方予以緩起訴處分，因周典論始終不認罪，檢方認其無悔意，建請法院重判。

屏東地院審理時，周典論仍不認罪，合議庭認為周位居地方民意代表之首，竟無視法律禁令，妨害總統副總統選舉連署公正性，考量他最終募得連署書不多，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年。

屏東縣議長周典論（右）涉嫌出資500萬元為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一、二審都被判刑。圖／本報資料照
屏東縣議長周典論（右）涉嫌出資500萬元為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一、二審都被判刑。圖／本報資料照

周典論 屏東縣 連署書

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