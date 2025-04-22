群海娛樂涉逃漏稅 他指家寧媽麻煩最大、Andy肯定沒事

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆財務糾紛。新北地檢署昨依涉稅捐稽徵法等罪嫌搜索「眾量級CROWD」所屬公司「群海娛樂」，並約談YouTuber家寧及其家人，複訊後各以3萬至20萬元交保。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，檢方會大舉搜索，通常是手上握有一定程度的證據，但是還不夠充分，才會發動。

家寧一家4口都交保，王至德表示，代表4人犯罪嫌疑都重大，而且可能有逃亡或串證等之虞，但是還不到需要羈押的程度的話，才會命交保，如果嫌疑不重大，直接無保請回就好了。也就是說，檢察官覺得這4人的犯罪嫌疑都很重大，所以才會命交保。

至於為什麼連嫌疑最大的公司負責人、家寧媽只有20萬交保？王至德表示，他猜測是因為4人都哭窮、沒有現金，而且同屬一家人一下子要籌4筆保釋金，壓力太大，所以有適度的減少。不過，他認為一共約30多萬的保釋金，「對家寧一家來說實在是太少了，檢察官是不是不知道眾量級的吸金力」。

王至德表示，最後最多應該是只有實際經營公司的家寧媽的麻煩最大，其他人最多算是幫助犯。而Andy根本沒有插手報稅的事，肯定沒事。