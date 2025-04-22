身障關懷協會理事長 吞3千萬善款買房

士林地檢署。記者李隆揆／攝影 中華民國身障關懷協會理事長陳姓女子，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾三千萬元；士林地檢署昨指揮調查局搜索約談陳女等三人，訊後全依公益侵占、洗錢等罪嫌聲押禁見。

據調查，中華民國身障關懷協會長期標榜關懷身障兒童，對外推動公益計畫募款，包含「用愛灌鈣」、「希望水果」計畫，將運用善款定期為身障孩童補充營養等，吸引許多民眾捐募做愛心，日前卻被爆出善款遭挪用，未實際投入公益。

檢調發現，相關善款中有大量金流未流入公益帳戶，反而被用來購買房產、車輛等；其中，陳女負責對外公關事務，蕭男負責金流財務狀況，曾為模特兒的蕭女則為協會常務理事。

三人被控於二○二二年起利用協會形象募取善款並挪用至今，不法所得初估逾三千萬元；士林地檢署獲報展開偵辦，昨指揮調查局同步搜索相關住處、辦公處等四處，將陳女等三名被告及一名證人帶返調查。

據悉，蕭男因先前另涉詐欺案遭判刑確定，遭通緝在案，調查人員昨先逮捕蕭男，陸續將四人送往地檢署複訊。檢方訊後請回證人，三名被告則全部向法院聲請羈押禁見。