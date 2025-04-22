快訊

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

身障關懷協會理事長 吞3千萬善款買房

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
中華民國身障關懷協會理事長陳姓女子，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾三千萬元；士林地檢署昨指揮調查局搜索約談陳女等三人，訊後全依公益侵占、洗錢等罪嫌聲押禁見。

據調查，中華民國身障關懷協會長期標榜關懷身障兒童，對外推動公益計畫募款，包含「用愛灌鈣」、「希望水果」計畫，將運用善款定期為身障孩童補充營養等，吸引許多民眾捐募做愛心，日前卻被爆出善款遭挪用，未實際投入公益。

檢調發現，相關善款中有大量金流未流入公益帳戶，反而被用來購買房產、車輛等；其中，陳女負責對外公關事務，蕭男負責金流財務狀況，曾為模特兒的蕭女則為協會常務理事。

三人被控於二○二二年起利用協會形象募取善款並挪用至今，不法所得初估逾三千萬元；士林地檢署獲報展開偵辦，昨指揮調查局同步搜索相關住處、辦公處等四處，將陳女等三名被告及一名證人帶返調查。

據悉，蕭男因先前另涉詐欺案遭判刑確定，遭通緝在案，調查人員昨先逮捕蕭男，陸續將四人送往地檢署複訊。檢方訊後請回證人，三名被告則全部向法院聲請羈押禁見。

延伸閱讀

身障關懷協會理事長一家3人遭爆侵吞善款 檢聲押理由曝

被爆侵占善款逾3000萬 身障關懷協會理事長等3人遭聲押

身障關懷協會爆侵占善款 檢調多路搜索約談4人偵辦

禪寺15年捐1200萬 助1733受容人家庭

相關新聞

高虹安案二審開庭 法官：別浪費時間

停職中的新竹市長高虹安涉貪案，台灣高等法院昨天開庭，法官郭豫珍要求檢、辯雙方一審說過的話二審不必贅述，本案有罪無罪「五分...

新竹虐童案嫌棄保潛逃 檢院互推

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與葉姓同事涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保，葉展皓上月底開庭未現身，經查才知潛逃出境。新...

身障關懷協會理事長 吞3千萬善款買房

中華民國身障關懷協會理事長陳姓女子，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾三千萬元；士林地檢署昨...

身障關懷協會理事長一家3人遭爆侵吞善款 檢聲押理由曝

中華民國身障關懷協會理事長陳女及其蕭姓丈夫，以及蕭男胞妹被控侵占善款逾3000萬元，檢方複訊後深夜向法院聲押禁見，理由出...

被爆侵占善款逾3000萬 身障關懷協會理事長等3人遭聲押

中華民國身障關懷協會理事長陳女，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾3000萬元；檢調昨搜索住...

嘉市校長害女老師遭網暴殞命…懲戒法院開庭不來 教育處長也撇責

嘉義市嘉北國小前校長趙季薇擅在教室內裝監視器，並開臨時教師會「公審」陳姓女教師離職原因，陳女覺遭羞辱，且趙又在媒體上發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。