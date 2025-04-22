新竹虐童案嫌棄保潛逃 檢院互推

新竹地檢署。本報資料照片 新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與葉姓同事涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保，葉展皓上月底開庭未現身，經查才知潛逃出境。新竹地檢署昨表示未收到裁定，無從提起抗告；新竹地方法院則說交保當天有媒體報導，另名被告準備程序時檢察官閱卷也可得知。

重大經濟罪犯鍾文智未遭高院延長科技監控，入獄前潛逃，社會譁然。葉展皓棄保潛逃，外界再度質疑縱放，新竹檢、院昨接連發新聞稿澄清，互推責任。

新竹地檢署說，二月五日偵查終結移審地院，當日法院未通知檢察官到庭，亦未要求表達意見，逕行裁定葉展皓以三百萬元交保，附加限制住居，及每日上午十時、下午六時至竹北派出所報到。

法院三月十九日通知準備程序，當日進行為另二名被告程序，葉展皓三月廿八日首次召開準備程序，未到庭才得知已逃亡；檢察官當庭表示應對被告依法拘提、通緝。

新竹地檢署表示，自偵查階段即主張對葉羈押禁見，法院移審當日逕行裁定釋放被告，未通知檢察官到庭，亦未將相關裁定送達，導致無從行使抗告等合法救濟，實感遺憾。

新竹地院回應，移審後法官當庭諭知二名被告三百萬、一百萬元交保，均限制住居及定期向派出所報到，並記明於筆錄，此諭知羈押替代處分已對外「宣示」而生效。雖未另行將筆錄送達檢察官，但當日即有媒體報導；且三月十九日就另名葉姓被告進行準備程序，檢察官至遲於準備程序前，藉閱覽卷證資料得知羈押替代處分，如有不服，自得依法提起準抗告。

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