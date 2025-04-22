快訊

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹虐童案嫌棄保潛逃 檢院互推

聯合報／ 記者郭政芬周嘉茹／連線報導

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片
新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與葉姓同事涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保，葉展皓上月底開庭未現身，經查才知潛逃出境。新竹地檢署昨表示未收到裁定，無從提起抗告；新竹地方法院則說交保當天有媒體報導，另名被告準備程序時檢察官閱卷也可得知。

重大經濟罪犯鍾文智未遭高院延長科技監控，入獄前潛逃，社會譁然。葉展皓棄保潛逃，外界再度質疑縱放，新竹檢、院昨接連發新聞稿澄清，互推責任。

新竹地檢署說，二月五日偵查終結移審地院，當日法院未通知檢察官到庭，亦未要求表達意見，逕行裁定葉展皓以三百萬元交保，附加限制住居，及每日上午十時、下午六時至竹北派出所報到。

法院三月十九日通知準備程序，當日進行為另二名被告程序，葉展皓三月廿八日首次召開準備程序，未到庭才得知已逃亡；檢察官當庭表示應對被告依法拘提、通緝。

新竹地檢署表示，自偵查階段即主張對葉羈押禁見，法院移審當日逕行裁定釋放被告，未通知檢察官到庭，亦未將相關裁定送達，導致無從行使抗告等合法救濟，實感遺憾。

新竹地院回應，移審後法官當庭諭知二名被告三百萬、一百萬元交保，均限制住居及定期向派出所報到，並記明於筆錄，此諭知羈押替代處分已對外「宣示」而生效。雖未另行將筆錄送達檢察官，但當日即有媒體報導；且三月十九日就另名葉姓被告進行準備程序，檢察官至遲於準備程序前，藉閱覽卷證資料得知羈押替代處分，如有不服，自得依法提起準抗告。

葉展皓與葉姓教練涉假借管教名義，暴力毆打女同事未滿六歲兒女，還載到山區以童軍繩綁樹上毆打，拍下施暴影片轉傳；小姊弟傷痕累累送醫，醫院緊急通報，全案曝光。

延伸閱讀

獨／環保署之狼李健育多次性騷擾 證實已羈押台中看守所

竹北涉虐童教練棄保潛逃 綠委籲司法院、法務部檢討

竹北男教練涉虐童棄保逃亡 檢指難救濟、院稱交保可抗告

棄300萬出境…竹北虐童案交保法官沒寫裁定？法院：媒體有報導

相關新聞

高虹安案二審開庭 法官：別浪費時間

停職中的新竹市長高虹安涉貪案，台灣高等法院昨天開庭，法官郭豫珍要求檢、辯雙方一審說過的話二審不必贅述，本案有罪無罪「五分...

新竹虐童案嫌棄保潛逃 檢院互推

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與葉姓同事涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保，葉展皓上月底開庭未現身，經查才知潛逃出境。新...

身障關懷協會理事長 吞3千萬善款買房

中華民國身障關懷協會理事長陳姓女子，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾三千萬元；士林地檢署昨...

身障關懷協會理事長一家3人遭爆侵吞善款 檢聲押理由曝

中華民國身障關懷協會理事長陳女及其蕭姓丈夫，以及蕭男胞妹被控侵占善款逾3000萬元，檢方複訊後深夜向法院聲押禁見，理由出...

被爆侵占善款逾3000萬 身障關懷協會理事長等3人遭聲押

中華民國身障關懷協會理事長陳女，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾3000萬元；檢調昨搜索住...

嘉市校長害女老師遭網暴殞命…懲戒法院開庭不來 教育處長也撇責

嘉義市嘉北國小前校長趙季薇擅在教室內裝監視器，並開臨時教師會「公審」陳姓女教師離職原因，陳女覺遭羞辱，且趙又在媒體上發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。