快訊

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安案二審開庭 法官：別浪費時間

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉貪案，台灣高等法院昨天開庭。圖／聯合報系資料照片
停職中的新竹市長高虹安涉貪案，台灣高等法院昨天開庭。圖／聯合報系資料照片
停職中的新竹市長高虹安涉貪案，台灣高等法院昨天開庭，法官郭豫珍要求檢、辯雙方一審說過的話二審不必贅述，本案有罪無罪「五分鐘就應說服法官」，否則就是浪費時間，須聚焦「辯論的核心」。開庭十九分鐘結束。

高院審理期間，曾聲請憲法法庭宣告立法院組織法第卅二條第一項違憲，但憲法法庭指「主張空泛」不受理。高院昨天繼續開準備程序庭。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判七年四月徒刑，褫奪公權四年，市長一職遭停。同案被告高女前公關主任「水母」王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任；後三人偵查到審判都認罪。

昨開庭時，檢察官提出許多補充理由書，被告方聲請傳喚六位證人，包括立法院法制局長郭明政。高檢署派出三名檢察官蒞庭，被告方律師團也人數可觀，坐滿法庭；郭豫珍提醒「地方法院說過的，就不要再說了」，並指「大家都是法律人」，這案子不用審得「披星戴月」。

郭豫珍有「畫家法官」稱號，是師大美術研究所藝術學碩士，她指有影片能以四分四十八秒介紹千年博大精深的美術史，本件上訴案如果五分鐘說服不了法官就是「浪費時間」。

檢察官主張所有被告都有罪，郭豫珍指檢方必須闡明構成犯罪原因，高虹安、王郁文也要提出「為什麼無罪？」的理由；一審被判刑二年、緩刑五年的黃惠玟想減刑，也必須說明「為什麼可以減輕？」

高院定七月廿八日行最後一次準備程序，並將連定四個審理期日。

北院去年七月廿六日宣判時，認為高虹安曾任立委、現任市長，人脈豐富、有相當資力可供逃亡海外，犯的又是貪汙重罪，為確保案件審理、執行順利，裁定高女限制出境、出海八月。限制出境、出海上月期滿，檢察官七日聲請再次限制境管，高虹安表示「尊重法院」，律師則認為遷徙是自由，無必要限制；此部分候核辦。

延伸閱讀

高虹安涉貪汙案今開庭 法官指5分鐘就應說服合議庭別浪費時間

孩童喊大罷免大白痴遭洗版 施淑婷：每人心中自有定見

高虹安涉詐助理費案 高院今準備程序庭

高院「主張空泛」憲法法庭不受理釋憲聲請 高虹安涉貪今繼續開庭

相關新聞

高虹安案二審開庭 法官：別浪費時間

停職中的新竹市長高虹安涉貪案，台灣高等法院昨天開庭，法官郭豫珍要求檢、辯雙方一審說過的話二審不必贅述，本案有罪無罪「五分...

新竹虐童案嫌棄保潛逃 檢院互推

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓與葉姓同事涉嫌虐童，二月移審後獲法院裁定交保，葉展皓上月底開庭未現身，經查才知潛逃出境。新...

身障關懷協會理事長 吞3千萬善款買房

中華民國身障關懷協會理事長陳姓女子，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾三千萬元；士林地檢署昨...

身障關懷協會理事長一家3人遭爆侵吞善款 檢聲押理由曝

中華民國身障關懷協會理事長陳女及其蕭姓丈夫，以及蕭男胞妹被控侵占善款逾3000萬元，檢方複訊後深夜向法院聲押禁見，理由出...

被爆侵占善款逾3000萬 身障關懷協會理事長等3人遭聲押

中華民國身障關懷協會理事長陳女，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾3000萬元；檢調昨搜索住...

嘉市校長害女老師遭網暴殞命…懲戒法院開庭不來 教育處長也撇責

嘉義市嘉北國小前校長趙季薇擅在教室內裝監視器，並開臨時教師會「公審」陳姓女教師離職原因，陳女覺遭羞辱，且趙又在媒體上發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。