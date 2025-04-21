身障關懷協會理事長一家3人遭爆侵吞善款 檢聲押理由曝

中華民國身障關懷協會理事長陳女及其蕭姓丈夫，以及蕭男胞妹被控侵占善款逾3000萬元，檢方複訊後深夜向法院聲押禁見，理由出爐。

檢方指出，被告陳女、蕭男、蕭女，涉犯刑法行使偽造私文書、3人以上共同犯詐欺取財、公益侵占及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實施同一犯罪之虞，依法聲請羈押禁見。

據悉，該協會長期標榜關懷身障兒童，對外推動公益計畫募款，包含「用愛灌鈣」、「希望水果」計畫，將運用善款定期為身障孩童補充營養等，吸引許多民眾捐募做愛心，不料日前卻被爆出善款遭挪用，未實際投入公益。