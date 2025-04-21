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被爆侵占善款逾3000萬 身障關懷協會理事長等3人遭聲押
中華民國身障關懷協會理事長陳女，被控與丈夫蕭男、蕭男胞妹分工侵占善款，挪用買房買車，不法牟利逾3000萬元；檢調昨搜索住處及辦公處，並約談陳女等3名被告、1名證人，訊後陳女3人全數依公益侵占、洗錢等罪聲押禁見。
據悉，該協會長期標榜關懷身障兒童，對外推動公益計畫募款，包含「用愛灌鈣」、「希望水果」計畫，將運用善款定期為身障孩童補充營養等，吸引許多民眾捐募做愛心，不料日前卻被爆出善款遭挪用，未實際投入公益。
檢調發現，相關善款中有大量金流未流入公益帳戶，反而被用來購買房產、車輛等；其中，陳女負責對外公關事務，蕭男負責金流財務狀況，曾為模特兒的蕭女則為協會常務理事，經常參加協會舉辦的公益活動。
3人被控於2022年起利用協會形象募取善款並挪用至今，不法所得初估逾3000萬元，士林地檢署日前獲報展開偵辦，昨指揮調查局台北市調處同步搜索相關住處、辦公處等4處，將陳女等3名被告及1名證人帶返調查。
據悉，蕭男因先前另涉詐欺案遭判刑確定，並遭通緝在案，調查人員昨早逮捕蕭男，約談陳女、蕭女及1名證人，傍晚陸續將4人送往士檢複訊，檢方訊後請回證人，針對3名被告全數向法院聲請羈押禁見，蕭男部分除士院裁定外，後續也將發監執行。
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