竹北涉虐童教練棄保潛逃 綠委籲司法院、法務部檢討

竹北市葉姓教練涉虐童遭檢方起訴，法院開庭時卻缺席未到庭，法院發布通緝。民進黨立委陳培瑜今天說，相關訊息令人震撼，她已請司法院、法務部等單位檢討，並於1個月內提報告向社會說明，不要再出現如此荒謬狀況。

竹北市2名葉姓健身教練照顧幼童涉不當對待遭起訴，新竹地方法院19日說，其中1人以新台幣300萬元交保並限制住居，卻未請假缺席未到庭，經查已出境，沒收保證金並發布通緝。

陳培瑜今天在立法院司法及法制委員會質詢提到，此新聞消息一出，許多家長跟她一樣都很震撼，因為前陣子各界才在檢討鍾文智案，這週又有一個社會矚目案件的嫌犯跑了。

陳培瑜說，她無意在狀況還沒釐清時，責難檢警或是司法系統，但有必要為社會釐清的是，為何這麼誇張的事情會發生。

陳培瑜盤點整起事件，包括去年10月案發後，檢察官在今年2月就起訴嫌犯，雖然檢察官有聲請羈押，但法官當下並未裁准延押。從新聞中可以看到，法官對於嫌犯的做法並不認同，同時也認為嫌犯有試圖滅證的做法，因此最後裁定300萬元交保並限制住居，未限制出境。

陳培瑜指出，3月法院要開庭的時候看不到人，一查才發現人已經跑了，法院在4月法院裁定要沒收保證金、通緝跟註銷護照，但已稱不上亡羊補牢，因為對於社會跟受害人的二次傷害已經造成。

陳培瑜表示，在今天的質詢中，警政署稱發現犯嫌沒有報到時就有進行通報；法務部則說，檢察官從頭到尾都不知道犯嫌沒有被裁定羈押，因為法院沒有通知檢察官；司法院說，會去了解，但會尊重法官的判斷。

陳培瑜認為，這樣的回答並沒有解決她的疑問，因為社會都想知道為什麼這名被告可以不用限制出境，因為犯嫌不只是虐童，同時也涉犯金融犯罪，不法所得數千萬，而在疑惑與實務之間，或許這正是司法系統跟兒少保護的距離。

陳培瑜表示，質詢過程中，她除了請司法院、法務部、警政署就本案的發生與檢討，於1個月內提交書面報告並向社會說明外，她也會繼續追蹤，期盼司法制度可以不要再次出現這種讓加害者逍遙法外的荒謬情形。