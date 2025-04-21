聽新聞
0:00 / 0:00
周刊控辦九州案有6瑕疵 中檢發聲明：與事實不符…多為被告說法
鏡周刊今天報導，台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈案有「6大瑕疵」，台中地檢署下午罕見發聲明澄清，中檢表示，周刊報導「內容多與事實不符」，報導內容似是而非，混淆視聽，無助釐清案情，因此予以澄清。
台中地檢署表示，今日鏡周刊報導「無對價直接證據卻起訴等6大瑕疵」等內容，多為此案被告前向媒體發布的聲明，中檢都已予回應，事證已詳載於起訴書、扣押裁定聲請書中。
中檢表示，其中或有屬於與犯罪成立要件無關的論點，似是而非、混淆視聽，無助釐清案件。
中檢表示，承辦檢察官偵辦九州博弈集團案件，實施的各項偵查作為，都遵刑事訴訟法等相關規定，認事用法俱有所憑，此案已進入法院審理程序多時，如有爭執，訴訟關係人自應依循法定程序向法院陳明、聲請調查證據、公開辯論，方為正辦。
中檢認為，周刊報導內容率予指謫承辦檢察官辦案粗糙，恐有不當影響輿論風向之虞，並非尊重司法制度應有之舉。
中檢強調，台中地檢署檢察官辦案始終嚴守法律程序，秉持對被告有利、不利均一併注意、毋枉毋縱之態度，持續配合承審法院之審理時程、計畫，堅定立場、依法訴追，呼籲媒體報導應保持客觀中立，保留司法機關獨立審判的空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言