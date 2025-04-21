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棄300萬出境…竹北虐童案交保法官沒寫裁定？法院：媒體有報導
新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童案，今年2月法院裁定以300萬元交保，但葉展皓3月無故未到庭，經查已棄保出境，檢方今回應未收裁定，無從提起抗告。對此，新竹地院澄清，交保當天已有媒體報導，且另一位葉姓被告進行準備程序時，檢察官當已藉由閱覽卷證資料，知道法院上開羈押替代處分。
新竹縣竹北市2名葉姓健身教練涉嫌虐童案，今年2月法院裁定2人分別以100萬元、300萬元交保，其中葉展皓未到庭，棄保遣逃。新竹地檢署今天說，今年2月5日將葉展皓移審新竹地方法院，惟當日法院未通知檢察官到庭，亦未要求檢察官表達意見，即逕行裁定葉展皓以300萬元交保並限制住居及定期向派出所報到。
地檢說明，3月19日準備程序進行者為另二名被告的程序；葉展皓於3月28日始首次召開準備程序，惟被告未到庭，才知道已逃亡。
對此，新竹地院澄清，移審訊問後，由法官當庭諭知2名葉姓被告交保，均限制住居及定期向派出所報到的處分，並記明於筆錄，此諭知羈押替代處分已對外「宣示」而生效。
而依刑事訴訟法第406條但書規定「裁定經宣示者，宣示後送達前之抗告，亦有效力」，雖新竹地院未另行將筆錄送達檢察官，惟作成上開處分後，當日即有媒體進行報導，且已於114年3月19日，就100萬元交保的葉姓被告進行準備程序，檢察官至遲於準備程序前，當已藉由閱覽卷證資料知悉對於2名葉姓被告所為上開羈押替代處分，檢察官如有不服，自得依法提起準抗告，尚無「因未將相關裁定送達，致檢察官無從行使抗告等合法救濟」。
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