棄300萬出境…竹北虐童案交保法官沒寫裁定？法院：媒體有報導

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童案，今年2月法院裁定以300萬元交保，但葉展皓3月無故未到庭，經查已棄保出境，檢方今回應未收裁定，無從提起抗告。對此，新竹地院澄清，交保當天已有媒體報導，且另一位葉姓被告進行準備程序時，檢察官當已藉由閱覽卷證資料，知道法院上開羈押替代處分。

新竹縣竹北市2名葉姓健身教練涉嫌虐童案，今年2月法院裁定2人分別以100萬元、300萬元交保，其中葉展皓未到庭，棄保遣逃。新竹地檢署今天說，今年2月5日將葉展皓移審新竹地方法院，惟當日法院未通知檢察官到庭，亦未要求檢察官表達意見，即逕行裁定葉展皓以300萬元交保並限制住居及定期向派出所報到。

地檢說明，3月19日準備程序進行者為另二名被告的程序；葉展皓於3月28日始首次召開準備程序，惟被告未到庭，才知道已逃亡。

對此，新竹地院澄清，移審訊問後，由法官當庭諭知2名葉姓被告交保，均限制住居及定期向派出所報到的處分，並記明於筆錄，此諭知羈押替代處分已對外「宣示」而生效。