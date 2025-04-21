快訊

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結

方濟各辭世後…教宗將如何選出？ 回顧2013年那場「閉門選舉」

竹北男教練涉虐童棄保逃亡 檢指難救濟、院稱交保可抗告

中央社／ 新竹縣21日電

竹北市葉姓教練涉不當對待幼童被起訴獲交保，但葉男出境逃亡。地檢署今天指出，交保至今未收到裁定書，無法行使抗告等救濟。法院表示，檢方得依法提起準抗告。

新竹地方法院19日告訴中央社記者，3月底召開準備程序庭，交保的葉姓教練無故未到，且也沒有請假，經查詢已出境。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，新竹地方法院在2月5日裁定葉姓被告交保至今，檢方未收到此案裁定書，因此無從刑事訴訟法相關規定提起抗告。

檢方表示，案件於2月5日偵結並將葉男移審至新竹地方法院，但當天法院未通知檢察官到庭，也沒有要求檢察官表達意見，即逕行裁定以新台幣300萬元交保並限制住居、每天需至派出所報到。

法院召開準備程序庭時得知葉姓教練已出境，檢方指出，檢察官當庭向法院表達「應對被告依法拘提、通緝等」。

檢方表示，此案從偵查階段就明確主張應對葉男聲請羈押並禁止接見通信，但法院於移審當天逕行裁定釋放被告，也未通知檢察官到場表達意見，且未有相關裁定送達，導致地檢署無從行使抗告等合法救濟，實感遺憾。

對此，新竹地方法院晚間透過文字指出，對於葉姓被告所為羈押替代處分，檢察官若有不服，得依法提起準抗告，尚無「因未將相關裁定送達，致檢察官無從行使抗告等合法救濟」的情形。

依據刑事訴訟法第406條規定，「抗告期間，除有特別規定外，為十日，自送達裁定後起算。但裁定經宣示者，宣示後送達前之抗告，亦有效力。」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

虐童、虐兒示意圖。圖／AI生成
虐童、虐兒示意圖。圖／AI生成

教練 新竹 檢察官 虐童

延伸閱讀

鍾文智翻版？竹北健身房虐童案 檢方：裁定未公告未送達

竹北第一公墓案 縣長點名公所籲以大新竹視角審視

竹縣台知園區年底完成聽證會 縣府協調竹北一公墓遷建

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

相關新聞

嘉市校長害女老師遭網暴殞命…懲戒法院開庭不來 教育處長也撇責

嘉義市嘉北國小前校長趙季薇擅在教室內裝監視器，並開臨時教師會「公審」陳姓女教師離職原因，陳女覺遭羞辱，且趙又在媒體上發表...

鍾文智翻版？竹北健身房虐童案 檢方：裁定未公告未送達

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童案，今年2月法院裁定以300萬元，但葉展皓3月無故未到庭，經查已出境，外界對於檢方...

竹北男教練涉虐童棄保逃亡 檢指難救濟、院稱交保可抗告

竹北市葉姓教練涉不當對待幼童被起訴獲交保，但葉男出境逃亡。地檢署今天指出，交保至今未收到裁定書，無法行使抗告等救濟。法院...

周刊控辦九州案有6瑕疵 中檢發聲明：與事實不符…多為被告說法

鏡周刊今天報導，台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈案有「6大瑕疵」，台中地檢署下午罕見發聲明澄清，中檢表示，周刊報導「內...

棄300萬出境…竹北虐童案交保法官沒寫裁定？法院：媒體有報導

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童案，今年2月法院裁定以300萬元交保，但葉展皓3月無故未到庭，經查已棄保出境，檢方...

招募友人到柬埔寨！詐團持電擊棒恐嚇 彰化男被判1年6月

彰化縣丁姓男子加入詐騙集團，在社群平台臉書發布徵才到柬埔寨公司工作的廣告文，還告訴認識多年蕭姓友人到柬埔寨工作月薪4、5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。