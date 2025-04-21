竹北男教練涉虐童棄保逃亡 檢指難救濟、院稱交保可抗告

竹北市葉姓教練涉不當對待幼童被起訴獲交保，但葉男出境逃亡。地檢署今天指出，交保至今未收到裁定書，無法行使抗告等救濟。法院表示，檢方得依法提起準抗告。

新竹地方法院19日告訴中央社記者，3月底召開準備程序庭，交保的葉姓教練無故未到，且也沒有請假，經查詢已出境。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，新竹地方法院在2月5日裁定葉姓被告交保至今，檢方未收到此案裁定書，因此無從刑事訴訟法相關規定提起抗告。

檢方表示，案件於2月5日偵結並將葉男移審至新竹地方法院，但當天法院未通知檢察官到庭，也沒有要求檢察官表達意見，即逕行裁定以新台幣300萬元交保並限制住居、每天需至派出所報到。

法院召開準備程序庭時得知葉姓教練已出境，檢方指出，檢察官當庭向法院表達「應對被告依法拘提、通緝等」。

檢方表示，此案從偵查階段就明確主張應對葉男聲請羈押並禁止接見通信，但法院於移審當天逕行裁定釋放被告，也未通知檢察官到場表達意見，且未有相關裁定送達，導致地檢署無從行使抗告等合法救濟，實感遺憾。

對此，新竹地方法院晚間透過文字指出，對於葉姓被告所為羈押替代處分，檢察官若有不服，得依法提起準抗告，尚無「因未將相關裁定送達，致檢察官無從行使抗告等合法救濟」的情形。

依據刑事訴訟法第406條規定，「抗告期間，除有特別規定外，為十日，自送達裁定後起算。但裁定經宣示者，宣示後送達前之抗告，亦有效力。」

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