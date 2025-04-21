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鍾文智翻版？竹北虐童健身教練已出境 檢：未收裁定無從抗告

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鍾文智翻版？竹北健身房虐童案 檢方：裁定未公告未送達

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童案，今年2月法院裁定以300萬元，但葉展皓3月無故未到庭，經查已出境，外界對於檢方為何未提抗告，對此，新竹地檢署今天回應，尚未收受本件裁定，導致無從依刑事訴訟法相關規定提起抗告。

炒手鍾文智日前棄保潛逃遭通緝，高院合議庭去年10月未延長其科控，僅加保2000萬元，此裁定未公告、送達惹議，今年3月才以「略式裁定」公告。然而竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童日前裁定交保後，竟棄保潛逃，檢方今天說明裁定也未公告、未送達，具類似狀況。

新竹地檢署表示，偵查組檢察官於今年2月5日偵查終結，並將葉展皓移審新竹地方法院，惟當日法院未通知檢察官到庭，亦未要求檢察官表達意見，即逕行裁定葉展皓以300 萬元交保並附加限制住居及每日上午10點、下午18點至竹北派出所報到。

地檢說明，法院於3月19日通知公訴組檢察官辦理準備程序，惟當日所進行者為另二名被告的程序；至本案葉展皓部分，法院於113年3月28日始首次召開準備程序，惟被告未到庭，方知悉其業已逃亡的事實，經檢察官當庭向法院表示，應對被告依法拘提、通緝等語。

新竹地檢署說，此案始終維持一貫之立場，自偵查階段即明確主張應對葉姓被告聲請羈押並禁止接見通信，惟法院於移審當日逕行裁定釋放被告，既未通知檢察官到庭表達意見，亦未將相關裁定送達，導致無從行使抗告等合法救濟，實感遺憾。

新竹地檢署表示，對於嚴重侵害兒童身心之案件，向來秉持從嚴從速、依法究責之原則，後續將持續關注本案審理進程，並督促法院落實羈押程序及審理流程，依法嚴正究辦，追訴到底，給予被告應受之法律懲罰，捍衛兒童權益，維護社會大眾對司法之信賴。

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片
對此，新竹地檢署今天回應，尚未收受本件裁定，導致無從依刑事訴訟法相關規定提起抗告。圖為時序表。圖／新竹地檢署提供
對此，新竹地檢署今天回應，尚未收受本件裁定，導致無從依刑事訴訟法相關規定提起抗告。圖為時序表。圖／新竹地檢署提供

健身房 新竹 檢察官 虐童

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