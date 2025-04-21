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招募友人到柬埔寨！詐團持電擊棒恐嚇 彰化男被判1年6月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣丁姓男子加入詐騙集團，在社群平台臉書發布徵才到柬埔寨公司工作的廣告文，還告訴認識多年蕭姓友人到柬埔寨工作月薪4、5萬元，還包吃包住，蕭男與另一友人到柬埔寨工作後才知原來是詐團，且每天要工作11小時，還會用電擊棒恐嚇他們要被賣掉，彰化地方法院依違反組織犯罪防制條例將丁男判刑1年6月。

判決書指出，丁男2021年11月到柬埔寨加入詐騙集團，2022年6月在臉書上發布徵才廣告文，並對認識多年友人蕭男稱柬埔寨公司人事部門正在徵才，公司出機票錢讓他到柬埔寨，做文書工作，月薪4、5萬元，若未來再成功招募人員到柬埔寨工作，可從中抽成美金3千元，但需扣除在當地開銷。蕭男即與另一友人A男一起到柬埔寨工作，被詐團接到中國城園區與丁男同住一房。

A男表示，因他有欠債，得知還可先預支薪水10萬元，就決定到柬埔寨工作，剛開始是以公司的臉書假帳號在臉書招募人員到柬埔寨，但因未達招募業績，第2個月就被轉調到詐騙部門，負責在IG上找尋有錢人，並將有錢人的資訊傳給公司另一批人。

A男說，公司裡的大陸人會巡視，並拿電擊棒恐嚇說業績若不好會被體罰，每天都要工作11小時。蕭男則說，若做錯也會被恐嚇說要把他們賣掉。直到柬埔寨當局查緝日嚴，詐欺集團才放他們返回台灣。

丁男則辯稱，他也是被騙去柬埔寨，是到柬埔寨才知是做詐騙，他和蕭男等二人做一樣的工作，並沒有招募他們到柬埔寨。

但法官認為，丁男在網路上招募蕭男到柬埔寨前，已在柬埔寨工作長達7個月，顯見其知道公司是從事詐欺工作，應是卸責之詞，不足採信，因此依招募他人加入犯罪組織罪判刑1年6月。

丁姓男子加入詐騙集團，在社群平台臉書發布徵才到柬埔寨公司工作廣告文，招募友人到柬埔寨加入詐團工作，被判刑1年6月。記者林宛諭／攝影
丁姓男子加入詐騙集團，在社群平台臉書發布徵才到柬埔寨公司工作廣告文，招募友人到柬埔寨加入詐團工作，被判刑1年6月。記者林宛諭／攝影

柬埔寨 詐騙集團

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