這酒店因陳宗彥聲名大噪 改名營運又有人攜辣椒槍鬧事

台南市中西區「天上人間」酒店因陳宗彥案而聲名大噪，前年已改名「LV」重新上路營運；洪姓男子日前攜帶具有殺傷力的辣椒槍在酒店前亮槍鬧事，造成現場民眾恐懼，警方到場將他逮捕，移送台南地院簡易庭，法院依違反社會秩序維護法裁罰6000元。

行政院前發言人陳宗彥遭爆接受招待，捲入性醜聞而請辭，去年8月更遭台南地檢署依貪汙罪提起公訴，起訴書指出他涉足的酒店為「天上人間」；該間酒店在聲名大噪，股東改組後，斥資重新裝潢，2023年2月已改名「LV」再次上路營運。

判決書指出，洪姓男子今年2月22日清晨5時許，在台南市中西區LV酒店前公然亮出具有殺傷力的辣椒槍（含辣椒子彈4枚），導致民眾心生恐懼報警；洪辯稱，辣椒槍是為防身之用，出示目的只是要發洩情緒，警方將洪依違反社會秩序維護法，移送台南地院簡易庭。

法院指出，辣椒槍倘對他人發射，子彈可造成人體不適反應，對他人生命、身體、安全構成威脅，屬社會秩序維護法第63條第1項第1款所定具有殺傷力器械；洪公然持辣椒槍至LV酒店，並在公開場所將外觀與真槍無異辣椒槍示人，當會引起他人恐慌、畏佈。