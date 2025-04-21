帶Meta眼鏡列被告出庭 陳宥丞強調無佩戴…曝「一事」引揣測

民眾黨議員陳宥丞去年12月柯文哲政治獻金案到案作證，因配戴「Meta智慧眼鏡」走進北檢引熱議，北檢他字案偵辦今開庭，並傳喚被告陳宥丞到庭。陳今天也在臉書強調「絕無佩戴、 沒有使用」，並跟關心他的人說「抱歉，讓大家擔心了」。

陳宥丞今天也在臉書提到，透過訊問當下錄影的影片即可釐清問題，檢調明知他開庭沒有佩戴，更絕無使用，卻硬要「小事大辦」，很難不讓人揣測聯想。不過今日他仍配合調查，坦然提供眼鏡以證清白。

陳宥丞說，現在社會因為罷免造成對立嚴重，加上外部環境動盪影響，民心惶惶，社會要的是對話理解跟尊重，而不是用放大鏡去檢視每個人、事、物。

陳也提到，此時政治氛圍的動盪，不害怕、也不要興風作浪，環境惡劣，更需要站穩，如同他熱愛的單車運動一樣，上坡是痛苦跟折磨的，但在任何試圖擊垮我們的任務上堅持，就會獲得成長。