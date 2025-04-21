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陳宥丞帶Meta智慧眼鏡到北檢 遭列被告今出庭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨台北市議員陳宥丞去年12月間，因柯文哲涉侵占政治獻金案到案作證，因配戴「Meta智慧眼鏡」走進台北地檢署引發熱議，台北地檢署分他字案偵辦，今天檢察官開庭，傳喚被告陳宥丞到庭，陳稍早進入北檢，不發一語。

台北地檢署指出，陳宥丞已列為他字案被告，如有在偵查庭以智慧眼鏡偷錄，恐涉犯刑法妨害秘密罪章中第315之1條第2款，無故以錄音、錄影他人非公開言論、談話罪嫌，檢察官將調查釐清有無涉及不法情事。

全案起源於，北檢偵辦柯文哲涉政治獻金案，為釐清金流，懷疑是否利用「網紅帶貨」以「折扣碼」發放KP競選小物，2024年12月17日約談民眾黨立院黨團主任陳智菡，其丈夫副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等人作證，原本當天陳宥丞也被約談，但他因出席雙城論壇請假，12月20日到檢調作證。

陳宥丞的車輛當時開進法務部調查局中和調查園區的北機站，達北檢大門時，戴著「智慧眼鏡」被媒體質疑特權，他表示「今天以證人身分配合調查，謝謝大家關心」。

網紅四叉貓劉宇在臉書指出，陳宥丞到北檢出庭作證，配戴「Ray-Ban Meta智慧眼鏡」，該眼鏡超廣角1200萬像素，5顆麥克風實現多聲道收音，準確還原環境聲音，沉浸式音響體驗及智能語音操控等功能。

檢調約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳被質疑帶著智慧眼鏡，遭北檢分他字案被告，今日傳喚出庭。圖／本報資料照片
檢調約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳被質疑帶著智慧眼鏡，遭北檢分他字案被告，今日傳喚出庭。圖／本報資料照片

政治獻金 柯文哲 眼鏡

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