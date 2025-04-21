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人夫貼徵工訊息…正宮驚覺公司名有貓膩 抓出不倫獲賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人夫有小孩，人夫在3年前將妻兒趕出家門，妻子發現，丈夫與另名女子有染，互稱「老公」、「老婆」，甚至丈夫張貼徵工訊息的工程行名稱，即有小三與丈夫的名字其中一字，正宮向丈夫、小三求償40萬元，一審依正宮提供的照片等證據，判人夫需賠30萬元，因無證據證明小三知情，判免賠，全案上訴二審後，駁回確定。

台中市一名女子指控，丈夫在2022年5月間，未經她同意，即將她與未滿2歲的小孩趕出家門，她事後從丈夫的臉書貼文中發現，丈夫與另名女子交往密切，在臉書張貼出遊、用餐、接吻的相片，有互稱「老公」、「老婆」、「我會牽著妳一直走到老，愛妳」、「天天情人節」等文字。

正宮控訴，除了丈夫與小三在網路平台的貼文之外，丈夫張貼的徵才資訊中，提到的工程行是有丈夫與小三名字的其中一字取名，且該工程行的負責人即是小三，若非二人有交往，何以有如此親密的合作關係，向丈夫與小三求償40萬元的精神撫慰金。

台中地院沙鹿簡易庭審理時，人夫辯稱，與妻子婚姻早有問題，且臉書照片無法證明他與另名女子有逾越一般男女關係，也未曾告知小三他的婚姻狀態，小三則說，不知道人夫已婚。

法官審酌，正宮提供的相片中有3張相片，是人夫在婚姻存續期間，與小三拍下，照片中人夫與小三臉部靠近，狀似親嘴，還有文字註記「寶貝老婆」，認定人夫與小三已有逾越一般男女正常交往，判人夫得賠30萬元。

但因正宮沒有提出小三知道人夫已婚事實的證據，判小三免賠，全案上訴二審後，仍維持一審原判，全案判賠確定。

台中市一名人夫被妻子指控出軌，法官判人夫得賠30萬元確定。示意圖／本報資料照片
台中市一名人夫被妻子指控出軌，法官判人夫得賠30萬元確定。示意圖／本報資料照片

丈夫 人夫 婚姻 小三

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