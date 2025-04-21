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台南要求幫外送員保保險 牴觸中央法規…熊貓連贏三場

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台南市議會通過台南市外送平台業者管理自治條例，外送平台Foodpanda（富胖達）未幫外送員投保汽車強制險及機車第三人責任險，被市府開出3張10萬元罰單，富胖達不服提起訴訟，高高行審理後，認定自治條例牴觸中央法令，一次撤銷富胖達挨罰的3張罰單。

台南市議會前年通過台南市外送平台業者管理自治條例，明定外送平台業者應為外送員投保汽車強制險、機車第三責任險及團體傷害險。

前年11月、去年2月及5月時，台南市政府認為富胖達未依自治條例規定，幫外送員投保汽車強制險、機車第三責任險及團體傷害險，各依違反條例規定，對富胖達開出10萬元罰單，3張罰單合計挨罰30萬元。

富胖達不服，主張條例涉及的保險內容會跨出台南市轄區範疇，應屬中央立法事項，自治條例內容已經牴觸憲法，應屬無效，何況平台並非機車所有權人，條例要求平台幫外送員投保，明顯牴觸中央法規，不應該開罰。

台南市政府挨告後則反駁，稱自治條例經行政院核定，行政院並未函告無效，應屬有效自治事項；另外，民間部分產險公司已推出汽車保險營業機車附加條款，供外送員或平台業者代理投保，與條例規範目的相符，對富胖達開罰合理。

高高行法院審理時，3張罰單各分案審查，其中兩案為同一法官審理，另一案則由另一名法官負責。

三案法官均認為，保險相關法規依憲法規定，屬於中央立法並執行的事項，另外，富胖達是否為要保人、與外送員是否具有勞雇關係，應依中央法令判定，不應由地方另訂解釋或加重負擔。

法官均認定，台南所訂的自治條例規定內容為中央立法並執行事項，不屬於地方自治團體的自治範疇，台南市府未經中央授權訂定條例，已違反憲法規定的法律保留原則，判決撤銷罰單。可上訴。

台南市政府訂定自治條例，要求外送平台幫外送員強制投保責任險，Foodpanda挨罰後提行政訴訟告贏市府。示意圖。本報資料照片
台南市政府訂定自治條例，要求外送平台幫外送員強制投保責任險，Foodpanda挨罰後提行政訴訟告贏市府。示意圖。本報資料照片

foodpanda 保險 台南 外送員 罰單

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