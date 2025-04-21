找網紅限時團購賣盜版球鞋 10個月海撈8千萬2人遭起訴

凡斯公司負責人蘇逸羣、採購人員劉致君，涉從大陸取得盜版球鞋，對臉書、Instagram網紅佯稱是合法正品，透過網紅限時團購詐騙消費者，10個月販售2萬多筆盜版球鞋，不法所得8068萬4287元，被害人數高達401人。台北地檢署依商標法、詐欺等罪嫌起訴2人。

起訴指出，41歲蘇逸羣、42歲劉致君，涉嫌從大陸地區不詳管道取NIKE、CONVERSE、NEWBALANCE、ADIDAS、VANS球鞋、運動鞋，透過凡斯的限時團購一頁式網站販售仿冒商標商品詐欺取財，2019年起指示不知情員工以「凡斯公司、TM童夢帶貨老師、陳慧芸」名義，主動透過臉書、Instagram聯繫眾多網紅。

凡斯的員工向網紅們稱，「你好，我是童夢77，目前已與多位網紅合作，希望有機會與你洽談」、「凡斯公司所販售之球鞋均屬合法販售正品，且係透過正規渠道取得之球鞋，希望能合作開團販售球鞋」

全案因網友跟團網紅團主買球鞋，懷疑是如Nike Air Force 1、New Balance 327等鞋是盜版，甚至有網友付費鑑定發現是假貨，已發議論，不少與凡斯公司合作的網紅發現受騙發出道歉聲明。

檢警2022年4月至5月多次搜索，查扣凡斯公司的仿冒球鞋3789雙，鑑定後發現真假混賣，其中仿冒品高達3553雙，且依凡斯公司2021年7月1日至2022年4月26日販售仿冒商標球鞋、運動鞋，有2萬3594筆交易紀錄，不法所得計8068萬4287元。