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透過網紅賣假鞋獲利逾8000萬元 凡斯公司負責人遭訴

中央社／ 台北21日電

凡斯公司蘇姓負責人與劉姓採購人員，涉嫌自中國不詳管道引進仿冒名牌球鞋，透過網紅在網路上販售，不法所得8068萬餘元。台北地檢署今天依詐欺等罪起訴蘇男、劉女。

檢警調查，蘇、劉未取得知名球鞋商標權人的同意或授權，從中國不詳管道取得仿冒球鞋，自民國108年起指示員工聯繫逾百名不知情的網紅，佯稱所販售的商品均為合法正品，讓網紅陷於錯誤，在網路上開團販售。有網紅、消費者發覺有異，報警處理。

北檢於111年間指揮保二總隊展開搜索行動，共計查扣凡斯公司球鞋總計3789雙，經鑑定後，確認其中仿冒球鞋3553雙。檢警統計，凡斯公司自110年7月1日至111年4月26日止，販售仿冒商標球鞋、運動鞋類商品，有2萬3594筆交易紀錄，不法所得為新台幣8068萬4287元。

北檢今天依違反商標法、刑法詐欺等罪起訴蘇男、劉女。檢察官審酌本案遭詐欺陷於錯誤而購買的被害人共計401人，受害人數者眾，蘇、劉詐欺並利用具有社群影響力的網紅，使本案犯罪損害於短短數月間快速擴大，對商標權人及社會經濟造成嚴重影響，請法院依法量刑。

仿冒 網紅 詐欺

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