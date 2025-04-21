im.B吸金83億她想交保 理由是在外工作才能還錢…高院駁回

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億2535萬元沒收。台灣高等法院17日改判曾16年徒刑，併科240萬罰金；張淑芬改判11年6月，併科罰金140萬元。兩人犯罪所得35億2649萬元，金額較一審大減。張女聲請具保停止羈押，高院駁回。

張淑芬向監所表示，願到工廠工作賺取薪資，讓被害人能持執行名義扣押取償，她沒有要逃亡，且她已與少數被害人和解，如果能具保停押在外工作，將更有利被害人。

張淑芬還說，女兒因這個案子而出現身心狀況，父親也罹病，她希望能陪女兒治療並陪伴病父，沒有逃亡動機；她名下財產也被查扣，希望能以其他替代羈押的手段，請給具保停押機會。

高院審理期間，張淑芬說稱與被害人協商，陸續簽了3億1427萬、2億3906萬的本票，但法官納悶「有付出去？真正實現的有多少？」她答稱因所有財產被扣押，目前等待分配、尚未給付，並說還有「2、30位」民事訴訟正在進行。

高院認為，張淑芬4月17日才被依非法經營收受存款業務罪、洗錢罪、犯使犯人隱蔽罪判刑11年6月，刑期不輕，有規避重刑執行而逃亡的誘因，且案件還沒確定，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益及防禦權受限制程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行、防衛社會治安，仍認為有羈押必要。