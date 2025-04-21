快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

im.B吸金83億她想交保 理由是在外工作才能還錢…高院駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億2535萬元沒收。台灣高等法院17日改判曾16年徒刑，併科240萬罰金；張淑芬改判11年6月，併科罰金140萬元。兩人犯罪所得35億2649萬元，金額較一審大減。張女聲請具保停止羈押，高院駁回。

張淑芬向監所表示，願到工廠工作賺取薪資，讓被害人能持執行名義扣押取償，她沒有要逃亡，且她已與少數被害人和解，如果能具保停押在外工作，將更有利被害人。

張淑芬還說，女兒因這個案子而出現身心狀況，父親也罹病，她希望能陪女兒治療並陪伴病父，沒有逃亡動機；她名下財產也被查扣，希望能以其他替代羈押的手段，請給具保停押機會。

高院審理期間，張淑芬說稱與被害人協商，陸續簽了3億1427萬、2億3906萬的本票，但法官納悶「有付出去？真正實現的有多少？」她答稱因所有財產被扣押，目前等待分配、尚未給付，並說還有「2、30位」民事訴訟正在進行。

高院認為，張淑芬4月17日才被依非法經營收受存款業務罪、洗錢罪、犯使犯人隱蔽罪判刑11年6月，刑期不輕，有規避重刑執行而逃亡的誘因，且案件還沒確定，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益及防禦權受限制程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行、防衛社會治安，仍認為有羈押必要。

至於張淑芬聲稱在外工作才能賠償被害人，以及家人因素等，高院認為都不是停止羈押與否要審酌的事，因此駁回。

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，台灣高等法院17日依銀行法等判被告張淑芬11年6月，併科罰金140萬元，犯罪所得35億2649萬元沒收；張女聲請交保，高院駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，台灣高等法院17日依銀行法等判被告張淑芬11年6月，併科罰金140萬元，犯罪所得35億2649萬元沒收；張女聲請交保，高院駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影

im.B 吸金 張淑芬 洗錢 被害人 財產

延伸閱讀

高虹安涉詐助理費案 高院今準備程序庭

高院「主張空泛」憲法法庭不受理釋憲聲請 高虹安涉貪今繼續開庭

母鬼切釀禍 法律學士兒代辯判更重…高院：你的高度決定法律的高度

前調查官涉收賄限制出境 郭詩晃盼「能出國放鬆」…高院裁定延長境管8個月

相關新聞

找網紅限時團購賣盜版球鞋 10個月海撈8千萬2人遭起訴

凡斯公司負責人蘇逸羣、採購人員劉致君，涉從大陸取得盜版球鞋，對臉書、Instagram網紅佯稱是合法正品，透過網紅限時團...

im.B吸金83億她想交保 理由是在外工作才能還錢…高院駁回

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2...

懷疑遇詐賭開車撞棋藝館 高雄3男「快進快出」判無罪

高雄苓雅區一家棋藝館去年3月7日凌晨遭人開車衝撞，警方隨後逮到涉案的楊姓、林姓、王姓男子涉案，楊男自稱棋藝館詐賭，才會開...

邱瓈寬確定獲恩師上億元遺產 她告裴祥泉手足不能繼承…確定敗訴！

知名製作人邱瓈寬的恩師、已故製片裴祥泉10年前過世，遺囑將逾2億台幣遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明，裴祥泉胞妹提告確認遺囑...

高虹安涉貪汙案今開庭 法官指5分鐘就應說服合議庭別浪費時間

台灣高等法院審理新竹市長高虹安被控貪汙案，在聲請釋憲失利後，今繼續開準備程序庭，擁有師大美術研究所藝術學碩士學位的法官郭...

高虹安涉詐助理費案 高院今準備程序庭

新竹市長高虹安涉犯利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院判7年4月徒刑，褫奪公權4年，現停職。案經上訴，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。